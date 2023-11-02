بعض أسباب وملامح ألم الصَّفن
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
التواء الخصية (انفتال الخصية)
ألم شديد ومستمر يبدأ فجأةً في خصيةٍ واحدة
قد تكون الخصية مشدودة إلى الأعلى وأقرب إلى الجسم من الخصية الأخرى
ويحدث ذلك عند الأطفال حديثي الولادة والأولاد بعد حدوث البلوغ غالبًا، ولكنَّه يحدث عند البالغين في بعض الأحيان
التواء زائدة الخصية (انفتال قطعة صغيرة من النسيج المُتَّصل بالخصية)
ألم يظهر على مدى عدَّة أيامٍ عادةً، ويحدث في الجزء العلوي من الخصية
تورُّم في محيط الخصية أحيانًا
يحدث عندَ الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 7-14 سنة عادةً
التصوير بتخطيط الصدى
ألمٌ يبدأ تدريجيًّا أو فجأة في البربخ، وأحيَانًا في الخُصية
ربما تبوُّلٌ متكرِّر أو ألم أو حُرقة في أثناء التبوُّل
ربما عند رجال يقومون حديثًا برفع الأحمال الثقيلة أو الشَّدُّ
تورُّم الصَّفن في كثيرٍ من الأحيان
خروج مفرزات من القضيب في بعض الأحيان
يحدث عادةً عند الأولاد بعد البلوغ وعند الرجال
تحليل البول وزرع البول
في بعض الأحيان إجراء اختبارات للعدوى المنتقلة بالجنس
الإصابة
عند الرجال الذين تعرَّضت أعضاؤهم التناسليَّة لإصابة
تورُّم الصَّفن في كثيرٍ من الأحيان
التصوير بتخطيط الصدى
الفتق الأربي (فتق في أعلى الفخذ)
عندَ الرجال الذين لديهم بروزٌ غير مؤلم في أعلى الفخذ منذ مدَّة طويلة عادةً، ويكون غالبًا في الفخذ المعروف بوجود فتقٍ فيه
بروز
ألم يبدأ بشكلٍ تدريجيٍّ أو مفاجئ، ويحدث عند تعذُّر عودة البروز إلى البطن عادةً
فحص الطبيب
ألم رجيع (مثل، الألم النَّاجم عن حدوث أم الدَّم الأبهريَّة البطنيَّة أو حصيات السبيل البولي أو الضَّغط على جذور الأعاصب الشوكية في الجزء السفلي من العمود الفقري أو التهاب الزائدة أو الورم أو الألم الذي يحدث بعد إصلاح الفتق)
تُكتشَف نتائج طبيعيَّة في أثناء فحص الصَّفن
إيلام بطني في بعض الأحيان
يعتمد على نتائج الفحص والسَّبب المُشتبه فيه
ينجم التهاب الخصية (عدوى الخصية) عادةً عن فيروس، مثل فيروس النُّكاف
ألم في الصَّفن والبطن وغثيان وحمَّى
تورُّم، وفي بعض الأحيان احمرار الصفن
اختبارات دمويَّة متكرِّرة لقياس الأجسام المُضادَّة للفيروس المُشتبه بتسبُّبه في حدوث العدوى
عدوى ناخرة في العجان (المنطقة بين الأعضاء التناسلية والشرج)، تُسمَّى غنغرينة فورنييه
ألم شديد ومظهر يُوحي بالمرض وحمَّى، وأحيَانًا تخليط ذهني أو صعوبة في التنفُّس أو تعرُّق أو دوخة
احمرار الصَّفن أو تَنَفُّط أو موت النسيج في المنطقة التناسليَّة
عند الرجال الذين أجروا جراحة حديثة في البطن أحيانًا
أكثر شُيُوعًا بين كبار السِّن من الرجال المُصابين بداء السكَّري أو داء الشرايين المُحيطيَّة أو بكليهما
فَحص الطبيب فقط عادةً
الفحوصات التصويرية في بعض الأحيان
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.