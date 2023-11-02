بعض أسباب وسِمات الشعرانية
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
اضطرابات الغدة الكظرية
فرط تنسُّج الكظر (تضخُّم غدَّة الكظر الذي يُؤدِّي إلى إفراز كمياتٍ كبيرةٍ غير مألوفة من الهرمونات الذكريَّة)
تطور سِمات ذكوريَّة (ترجيل)، مثل خُشونة الصوت، والصلع، وتضخُّم البظر، وزيادة في حجم العضلات، وعدم انتظام الطمث أو انقطاعه، وحبّ الشباب، وهي علامات على الترجيل.
عندما يكون فرط تنسُّج الكظر موجودًا عند الولادة، ومن غير الواضح ما إذا كانت الأعضاء الجنسية الخارجية ذكرية أم أنثويَّة (مُلتبسة)
اختبارات الدَّم، والبول أحيانًا، لتحديد مُستويات الهرمونات
اختبار التثبيط بالديكساميتازون (يُعطى للمريض دواء ديكساميتازون عن طريق الفم؛ وبعدَ مرور ساعات عديدة يُجرى له اختبار للدَّم لتحديد مستويات الهرمونات)
أورام الغدة الكظرية (تكون سرطانيَّّةً عادةً)
ظُهور علامات الترجيل إذا كان ورم في الغدَّة الكظرية يُفرز كميات زائدة من الهرمونات الأندروجينيَّة (مثل هرمون التستوستيرون)، أو إذا كان الشخص لديه متلازمة كوشينغ (ورم في الغدة الكظرية يزيد من هرمون الكورتيزول [انظر أدناه])
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسب
اختبارات الدَّم والبول لقياس مستويات الهرمونات
دُهونٌ زائدة في جميع أنحاء الجذع ووسادة من الدهون بين الكتفين (سنام الجامُوس) وأذرع وسيقان نحيفة وعلامات تمطُّط أرجوانيَّة على البطن وسهولة التكدُّم ووجه كبير ومُدوَّر (الوجه البدريّ او القمريّ) وارتفاع ضغط الدم ومرض السكَّري، والعد (حب الشباب)، وغياب الدورات الطمثية أو عدم انتظام الدورات الطمثية.
اختبارات للبول وللدم عادةً لقياس مستوى الكورتيزول (قد تكون مرتفعة عند الإصابة بمتلازمة كوشينغ)
اختبار التثبيط بالديكساميتازون عادةً
لا وجود لاضطراب
الشعرانية العائلية
الشعرانية عند أفراد الأسرة
لا توجد أعراض أخرى (دورات الطمث طبيعيَّة ولا تُوجد علامات ترجيل أخرى)
فحص الطبيب
اختبارات الدَّم لقياس مستويات الهرمونات (التي هي طبيعية)
اضطرابات المبيض
متلازمة المبيض متعدد الكيسات (PCOS)
الشعرانية التي تبدأ بعدَ سن البلوغ
السمنة والعقم وعدم انتظام الدورة الشهرية وحب الشباب وتساقُط شعر فروة الرأس وانخفاض الحساسية للأنسولين والجلد الداكن والثخين في الإبطينِ وعلى مؤخرة العُنق وفي طيَّات الجلد (الشواك الأسود)
فحص الطبيب
اختبارات الدَّم لقياس مستويات الهرمونات، مثل هرمون التستوستيرون والهرمون الملوتن والهرمون المُنبِّه لجُريبة الشعر
التصوير بتخطيط الصدى عادةً
الأَورام
في بعض الأحيان واحد أو أكثر من الأَعرَاض التالية، والتي تبدأ بشكلٍ مُفاجئ غالبًا:
التصوير بتخطيط الصدى
التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
اضطرابات الغدَّة النخامية
ورم غدّي نخامي (ورم غير سرطاني) يفرز البرولاكتين
إفراز حليب الثدي عند النساء اللواتي غير المرضِعات رضاعةً طبيعيَّة (ثرّ اللبن)
عدم انتظام الطمث أو غيابه
مشاكل بصرية في بعض الأحيان، صداع
اختبارات الدَّم لقياس مستوى البرولاكتين
تصوير الدماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي
اضطراب الغدة النخامية الذي يسبب داء كوشينغ (مثل ورم الغدة النخامية)
انظر متلازمة كوشينغ، آنفًا
اختبارات الدم، والبول أحيانًا، لقياس مستوى الكورتيزول (الذي قد يكون مرتفعًا)
اختبار التثبيط بالديكساميتازون
تصوير الدماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي
الأدوية والعقاقير
الأدوية الأندروجينيَّة (ذات التأثير الذَّكريّ)
علامات الترجيل
استخدام الستيرويدات الابتنائيَّة (وأحيَانًا من دون إفصاح المريض عن هذه الأدوية)
فحص الطبيب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.