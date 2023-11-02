بعض أسباب وسمات الأعراض المتعلقة بالغاز
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
التَّجَشُّؤ
ابتلاع الهواء
يبتلع الأشخاصُ الهواءَ بشكلٍ مقصود أو غير مقصود
وهو يحدث عند الأشخاص الذين يُدخِّنون أو يمضغون العلكة بشكلٍ مُفرط في بعض الأحيان
كما يحدث أحيانًا عند الأشخاص المصابين بالارتجاع المريئي أو يستعملون بدلة أسنان غير مناسبة
فحص الطبيب
الغاز من المشروبات الغازيَّة
يختلف استهلاك المشروبات بشكلٍ واضحٍ عادةً باختلاف تاريخ الشخص
فحص الطبيب
التَّمدُّد أو التَّطبُّل
ابتلاع الهواء
راجع التجشُّؤ، أعلاه
فحص الطبيب
يرتبط الألم البطني المرتبط بالتغوُّط بتغيُّر عدد مرَّات التَّبرُّز أو بتماسك البراز أو بكليهما
لا توجد علامات تحذير
يبدأ خلال فترة المراهقة والعشرينيَّات من العمر عادةً
فحص الطبيب
فحص البراز
اختبارات الدم
ينجم ضَعف إفراغ المعدة (خزل المَعِدَة) عادةً عن اضطراباتٍ أخرى مثل داء السُّكري أو اضطرابات النسيج الضام أو اضطرابات عصبيَّة
الغثيان وألَم البَطن وأحيَانًا القيء
الامتلاء المبكر (الشِّبَع)
يحدث في بعض الأحيان عند أشخاصٍ عُرِفَ عن إصابتهم باضطرابٍ تسبَّبَ في حدوثه
الأشخاص الذين يستعملون الأدوية ذات التأثير المضاد للكولين في بعض الأحيان
التَّنظير العلوي‡ و/أو المسح النَّووي الذي يُقيِّم إفراغ المعدة
ينبغي إيقاف استعمال الدَّواء عند الاشتباه بأنَّه سبب حدوث الحالة ومراقبة زوال الأعراض
أعراض طويلة الأمد، وخصوصًا عند الشَّابَّات
عند الأشخاص النَّحيلين الذين يُعانون من القلق الشديد المُتعلِّق بزيادة أوزانهم
فحص الطبيب
الإمساك المزمن
تاريخ طويل من المعاناة مع التَّبرُّز القاسي وغير المُنتظم
فحص الطبيب
قياسات الضَّغط داخل الشرج والمستقيم (قياس الضغط الشرجي المستقيمي)
سرطان المبيض أو الأمعاء الغليظة (في حالاتٍ نادرة)
تطبُّل جديد ومستمر عند الأشخاص في منتصف أعمارهم أو عند البالغين الأكبر سنًا
وجود الدَّم في براز الأشخاص المصابين بسرطان القولون (قد يكون الدَّم مرئيًّا أو يُكتَشف خلال الفحص الطِّبي) في بعض الأحيان
ينبغي استعمال التَّصوير بتخطيط الصَّدى للحوض عند الاشتباه بوجود سرطان في المبيض
يجب إجراء تنظير للقولون عند الاشتباه بوجود إصابة بسرطان القولون
تمرير الغاز (تطبُّل البطن)
الأطعمة، بما فيها البقوليَّات ومشتقَّات الحليب والخضروات (مثل البصل أو الكرفس أو الجزر أو الملفوف) والفواكه (مثل الزبيب أو الموز أو المشمش أو البَلَح أو التفاح أو الكمثرى أو عصير الخوخ) والأطعمة المحتوية على الفركتوز (مثل صودا الكولا أو العسل أو المُكسَّرات) أو الخوخ أو شراب الوافل أو القيقب أو الكربوهيدرات المعقدة (مثل البسكويت المُملَّح أو الكعك أو جنين القمح)
الأَعرَاض التي تظهر بشكل رئيسي عند تناول الطعام الذي قد يُسبِّب تكوُّن الغاز
فحص الطبيب
استبعاد الطعام المشتبه به من النظام الغذائي ومراقبة زوال الأَعرَاض
التَّطبُّل والمغص والإسهال بعد تناول مشتقَّات الحليب
اختبار التنفُّس للتَّحرِّي عن الهيدروجين، الذي يُشير إلى وجود عُسر في الهضم
يكون البراز فاتح اللون ورخوًا ومُتكتِّلًا ورائحته غير طبيعيَّة وقد يبدو دهنيًّا
الشُّعور بالضَّعف ونَقص الشَّهية وحدوث إسهال
يبدأ في مرحلة الطفولة غالبًا وقد يحدث في مرحلة لاحقة
إجراء اختبارات دمويَّة لمعرفة كميَّة الأجسام المُضادَّة المُنتَجة عند تناول الأشخاص المصابين بالدَّاء البطني للأطعمة المحتوية على الغلوتين وفحص خزعة من الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة
يكون البراز فاتح اللون ورخوًا ومُتكتِّلًا ورائحته غير طبيعيَّة وقد يبدو دهنيًّا
الغثيان ونَقص الشَّهية والإسهال والشُّعور بمغص في البطن ونَقص الوَزن
اختبارات دمويَّة وفحص خزعة من الأمعاء الدقيقة
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يوصي الأطبَّاء عادةً بإجراء اختبار البول للتَّحرِّي عن الحمل عند جميع النساء في سنِّ الإنجاب.
‡ التنظير العلوي هو فحص المريء والمعدة والجزء الأوَّل من الأمعاء الدقيقة (الاثناعشرِي) باستعمال أنبوب مشاهدة مرن يُسمَّى المنظار الدَّاخلي.