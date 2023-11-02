* من المُرجَّح أن تتسبب الحالات التي يمكن أن تسبب النزف الأنفي في نزف أنفي لدى الأشخاص الذين يعانون أيضًا من اضطراب نزفي أو الذين يتعاطون أدوية تتعارض مع تجلط الدم.في مثل هؤلاء الأشخاص، غالبًا ما يكون النزف أكثر شدة ويصعب علاجه.

* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

‡ على الرغم من أن الفحص السريري يُجرى دائمًا، إلا أنه لن يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن وضع التشخيص عن طريق الفحص السريري بمفرده، دون أي اختبار آخر.