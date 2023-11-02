بعض أسباب وخصائص نزف الأنف
السبب*
الخصائص الشائعة† والاختبارات‡
شائع
تعرض الأنف لضربة أو الاعتياد على نكش الأنف بالإصبع
التعرض لضربة على الأنف
يكون واضحًا عادةً في أثناء تقييم الطبيب
جفاف الأغشية الرطبة في بطانة الأنف، كما قد يحدث في الطقس البارد
جفاف يمكن للطبيب مشاهدته في أثناء الفحص السريري
أقل شيوعًا
يحدث عادة عند كبار السن
اضطرابات النزف (coagulopathies)
عند الأشخاص الذين سبقت لهم الإصابة بالنزف الأنفي أو نزف في مواقع أخرى من الجسم، مثل اللثة
الاختبارات الدموية، مثل التعداد الكامل لكريات الدم CBC والاختبارات التي تقيس سرعة تخثر الدم
دخول جسم غريب إلى الأنف، وخاصة عند الأطفال
غالبًا ما يتكرر نزف الأنف و/أو الإفرازات ذات الرائحة الكريهة من فتحة واحدة من الأنف
ثقب في الحاجز الأنفي (الذي يقسم تجويف الأنف إلى جزئين)
ثقب يمكن رؤيته في أثناء الفحص
يحدث أحيانًا عند المدمنين على استنشاق الكوكايين
عدوى الأنف (مثل الزكام أو إلتهاب الجيوب)
إفرازات الأنف، أحيانًا سميكة أو متغيرة اللون، وتتقشر في فتحتي الأنف
تخريش الأغشية المخاطية الرطبة المبطنة للأنف في كثير من الأحيان
توسع الأوعية الدموية الصغيرة في الوجه والشفتين والأغشية المخاطية في بطانة الفم والأنف، ورؤوس الأصابع والقدمين
وجود قصة عائلية للإصابة بالمرض
اضطرابات جهازية، مثل أمراض الكبد الشديدة أو الإيدز
عند الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الاضطرابات
تغيُّرَات في الأغشية المبطنة للأنف
الأورام (السرطانية أو غير السرطانية) في الأنف أو الجيوب
في بعض الأحيان كتلة ورمية يمكن رؤيتها داخل الأنف
انتفاخ الجانب المصاب من الأنف
التَّصوير المقطعي المُحوسَب في بعض الأحيان
* من المُرجَّح أن تتسبب الحالات التي يمكن أن تسبب النزف الأنفي في نزف أنفي لدى الأشخاص الذين يعانون أيضًا من اضطراب نزفي أو الذين يتعاطون أدوية تتعارض مع تجلط الدم.في مثل هؤلاء الأشخاص، غالبًا ما يكون النزف أكثر شدة ويصعب علاجه.
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
‡ على الرغم من أن الفحص السريري يُجرى دائمًا، إلا أنه لن يُذكر في هذا العمود إلا إذا كان من الممكن وضع التشخيص عن طريق الفحص السريري بمفرده، دون أي اختبار آخر.
CT = التصوير المقطعي المحوسب.