* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

† هذه الاضطرابات نادرة.

‡ تُسبب هذه الاضطرابات تورمًا في كلا الجفنين ولا تسبب الاحمرار عادةً.

CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.