بعض أسباب وخصائص تورم الجفن
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
اضطرابات الجفن
رد فعل تحسُّسي يؤثر في العينين فقط
حكة بدون ألم
شحوب أو تورم الجفن أو كلا الجفنين، وفي بعض الأحيان تورم الملتحمة (الغشاء الذي يُبطّن الجفنين ويغطي الجزء الأمامي من العين)
يحدث أحيانًا عند الأشخاص الذين عانوا من نوبة تحسسية سابقة، أو تعرضوا لمهيجات الحساسية، أو كليهما
يؤثر على جفن واحد أو كلا الجفنين
فحص الطبيب
التهاب الجفن (التهاب حواف الجفن Blepharitis)
قشور صفراء على الرموش
حكة في العين، إحساس بالحرقة، احمرار، تقرحات، أو مزيج من كل ذلك
يترافق أحيانًا بالتهاب الجلد الدهني seborrheic dermatitis (التهاب الجلد الذي يتصف بظهور قشور دهنية على فروة الرأس والوجه)
عادة ما يؤثِّر في كلا الجفنين
فحص الطبيب
التهاب الجفن الناجم عن فيروس الهربس البسيط
تجمعات من بثور مملوءة بالسوائل على جلد محمر، وقروح مفتوحة، وآلام واضحة
عادة ما يؤثِّر في عين واحدة فقط (وقد يؤثِّر في كلتا العينين عند الأطفال)
فحص الطبيب
البَرَدة (تضخم الغُدَّة الزهمية oil glands العميقة في الجفن)
منطقة احمرار وألم على جفن واحد فقط
في نهاية المطاف يتطور تورم دائري غير مؤلم بعيدًا عن حافة الجفن
فحص الطبيب
التهاب الملتحمة العدوائي (الناجم عن بكتيريا أو فيروس)
احمرار بيضاء العينين، وخروج مفرزات، وفي بعض الأحيان ظهور قشور على الرموش عند الاستيقاظ صباحًا
يُصيب إحدى أو كلتا العينين
فحص الطبيب
تجمعات من بثور مملوءة بالسوائل على جلد محمر، وقروح مفتوحة، وآلام واضحة
عادة ما يؤثِّر في عين واحدة فقط مع طفح على الجلد المجاور
فحص الطبيب
الجُدجُد (الشُعيرة hordeolum)
احمرار وألم يُؤثِّر في جفن واحد
يظهر في نهاية المطاف تورم على حافة الجفن، ويترافق أحيَانًا مع تحدبات صغيرة مرتفعة عن الجلد تحتوي على القيح
فحص الطبيب
لدغة حشرة
حكة، واحمرار، وأحيَانًا تحدبات صغيرة مرتفعة عن الجلد
فحص الطبيب
اضطرابات في الحَجَاج وما حوله
خثار الجيوب الكهفية (انسداد الوريد عند قاعدة الدماغ عن طريق بخثرة دموية مصابة بعدوى)†
صداع، وجحوظ العينين، وضعف عضلات العين مع تضاعف الرؤية، وتدلي الجفن وفقدان الرؤية، وحمى
عادة ما يؤثِّر في جفن واحد أولًا، ثم الجفن الآخر
أعراض التهاب الجيوب (ألم في الوجه أو خلف العينين يزداد سوءًا عند تحريك الرأس، وخروج مفرزات من الأنف قد تترافق مع النَّزف أحيانًا) أو غيرها من أعراض الالتهابات في الوجه، مثل الالتهاب الخلوي الحجاجي أو حول الحجاجي
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب للدماغ والحجاجين (يُجرى بشكل فوري)
الالتهاب الخلوي الحجاجي (عدوى النسج داخل وحول العظم الحجاجي)†
جحوظ العين، واحمرار العين، وألم عميق داخل العين
تورم واحمرار الجفنين
ضعف الرؤية في بعض الأحيان، أو عدم القدرة على تحريك العين في اتجاهات معينة، أو ألم مترافق مع حركة العين، أو فقدان الرؤية
عادة ما يؤثِّر في عين واحدة فقط
الحُمّى
يسبقه أحيَانًا أعراض التهاب الجيوب
تصوير الحجاجين بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI أو بالتصوير المقطعي المحوسب CT
التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج (عدوى الجفن والجلد والأنسجة حول الجزء الأمامي من العين)
تورم واحمرار حول العين، دون أن يترافق ذلك بجحوظ العين
ألم في بعض الأحيان (عادة حول العين) وحمى
عادة ما يؤثِّر في عين واحدة فقط
تكون الرؤية وحركة العين طبيعيتان
قد يسبقه أحيَانًا عدوى الجلد بالقرب من العين
فحص الطبيب
في بعض الأحيان، تصوير الحجاجين المقطعي المُحوسَب أو بالرنين المغناطيسي
الاضطرابات التي تؤثِّر في الجسم كله‡
الاستجابات أو التفاعلات التحسُّسية
الحكة
في بعض الأحيان أعراض الحساسية التي تظهر في أجزاء أخرى من الجسم (مثل الشرى hives، أو الأزيز التنفُّسي، أو سيلان الأنف)
في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين سبق لهم الشكوى من نوبة تحسسية، أو التعرض لمهيجات الحساسية، أو الذين يعانون من أشكال متعددة من الحساسية، أو مزيج من كل ذلك
فحص الطبيب
الاضطرابات التي تسبب تورمًا في جميع أنحاء الجسم (مثل داء الكلى المزمن، وفشل القلب، وفشل الكبد، ومقدمات الانسمام الحملي عند النساء الحوامل)
تورم في كلا الجفنين وأحيَانًا في الجبين
لا يترافق بحكة، أو ألم، أو احمرار، أو غيرها من الأَعرَاض التي تؤثِّر في العينين
تورم القدمين عادةً
اختبارات لاضطرابات القلب أو الكبد أو الكلى، وذلك بحسب ما قد يشتبه به الطبيب من تلك الحالات
قُصور الدَّرَقِيَّة (نقص نشاط الغدَّة الدَّرقيَّة)
انتفاخ الوجه دون أن يترافق مع ألم
خشونة الأشعار وجفاف البشرة وتقشرها
عدم القدرة على تحمل البرد
الاختبارات الدَّموية لتقييم وظيفة الغُدَّة الدرقية
داء غريفز (فرط نشاط الغُدَّة الدرقية الناجم عن مشكلة مناعية)
جحوظ العينين، رؤية مزدوجة
عمومًا لا تكون مؤلمة
زيادة معدل ضربات القلب، والقلق، ونَقص الوَزن
الاختبارات الدَّموية لتقييم وظيفة الغُدَّة الدرقية
التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للحجاجين إذا كان الجحوظ شديدًا
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† هذه الاضطرابات نادرة.
‡ تُسبب هذه الاضطرابات تورمًا في كلا الجفنين ولا تسبب الاحمرار عادةً.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.