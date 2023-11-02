بعض أسباب وخصائص المفرزات الأذنية
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
خروج المفرزات الحاد (يستمر لأقل من 6 أسابيع)
تهدأ آلام الأذن الشديدة بشكل كبير عندما يبدأ القيح بالخروج
فحص الطبيب فقط
التهاب الأذن الوسطى المزمن (هجمة حادة)
قصة سابقة لانثقاب طبلة الأذن و/أو الإصابة بورم كوليسترولي (نمو غير سرطاني لخلايا الجلد في الأذن الوسطى) أو إصابة سابقة بخروج المفرزات من الأذن
تبدو طبلة الأذن غير طبيعية في أثناء الفحص السريري
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
قد يلجأ الطبيب في بعض الأحيان إلى التصوير المقطعي المحوسب للعظم الصدغي
ينجم تسرب السَّائِل الدماغي الشوكي عن إصابة شديدة في الرأس أو عمل جراحي عصبي
إصابة حديثة في الرأس أو الخضوع لعمل جراحي عصبي
يمكن للون السَّائِل المتسرب أن يتراوح بين الرائق إلى المدمى
اختبارات التصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب للرأس الذي يشمل قاعدة الجمجمة أو التصوير بالرنين المغناطيسي المغزز بالغادولينيوم
التهاب الأذن الخارجية (الناجم عن العدوى أو الحساسية)
الناجم عن العدوى: يحدث في كثير من الأحيان بعد السباحة أو الإصابة؛ أو الألم الشديد، ويزداد سوءاً مع شد الأذن
الناجم عن الحساسية: يحدث في كثير من الأحيان بعد استخدام قطرات الأذن، ويُسبب احمراراً وحكة أكثر وألماً أقل بالمقارنة مع التهاب الأذن الخارجية الناجم عن العدوى
غالبًا ما يظهر بشكل طفح جلدي على شحمة الأذن، على نفس مسار المفرزات التي تسيل خارج القناة السمعية
في كلا الحالتين: تبدو قناة الأذن محمرة جدًّا، ومنتفخة، ومليئة بالفضلات، في حين تبدو طبلة الأذن طبيعية
فحص الطبيب فقط
خروج المفرزات المزمن (الذي يستمر لأكثر من 6 أسابيع)
غالبًا ما تكون المفرزات مدماة، وتترافق مع ألم بسيط
يمكن للطبيب أحيَانًا رؤية ناميات في القناة السمعية
عادة ما يُشاهد عند كبار السن
استئصال نسج الورم (خزعة) وإرسالها للفحص المخبري
التصوير المقطعي المحوسب CT أو التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
التاريخ السريري لعدوى الأذن وانثقاب طبلة الأذن والورم الكوليسترولي
يُسبب ألمًا بدرجة أقل من التهاب الأذن الخارجية
تبدو طبلة الأذن غير طبيعية في أثناء الفحص السريري
في بعض الأحيان فحص الطبيب فقط
استنبات عَيِّنَة من المفرزات الأذنية
عند الاشتباه بالورم الكوليستيرولي، التصوير بالرنين المغناطيسي
يُصاب به الأطفال عادةً
تكون المفرزات كريهة الرائحة وذات طبيعة قيحية
غالبا ما تكون الأجسام الأجنبية مرئية في أثناء الفحص ما لم تُحجب الرؤية بسبب تورم و/أو تصريف قيحي.
فحص الطبيب فقط
كثيرًا ما يشتكي المريض من حمى، ووجود قصة سابقة لالتهاب أذن وسطى غير معالج أو لم يتعافى
احمرار، وألم بالجس فوق العظم الخشائي
فَحص الطبيب فقط عادةً
التصوير المقطعي المحوسب CT في بعض الأحيان
عادةً ما يشتكي الأشخاص من ضعف في جهاز المناعة أو الإصابة بداء السكَّري
ألم شديد مزمن
تورم وألم بالجس حول الأذن، ونمو أنسجة غير طبيعية في القناة السمعية
في بعض الأحيان ضعف في عضلات الوجه على الجانب المتضرر
التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالرَّنين المغناطيسيّ
الزرع عادةً
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.