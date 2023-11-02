بعض أسباب وخصائص آلام الأسنان
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الخراج الذروي (تجمع قيحي حول جذر السن قد يُسبب أعراضًا حادة أو مزمنة)
من المحتمل أن يكون الألم قد بدأ مؤخرًا أو منذ فترة طويلة
الألم المستمر الذي يزداد سوءاً عند المضغ أو العض
يمكن للشخص بسهولة تحديد السن المصابة
ألم على السن عند القرع بأداة معدنية أو باستخدام خافض اللسان الخشبي
تورم واضح في اللثة عند جذور الأسنان الأصابة وتورم مؤلم في الخد أو الشفة المجاورة للسن
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان†
التهاب النسج الداعمة للأسنان (حول جذر السن)
تظهر سمات مماثلة لتلك المترافقة مع الخراج الذروي ولكنها تكون أقل شدة ولا تترافق بتورم اللثة فوق جذور الأسنان المصابة
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان†
ألَم
عادةً ما يمكن مشاهدة نخر كبير أو حفرة ضمن السن امتدت اللثة نحوها أو تآكل في سطح السن
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان†
كسر السن
ألم حاد عند المضغ
حساسية واضحة تجاه المأكولات الباردة
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان†
التواج (غالبًا ما يصيب المنطقة عند الأسنان البازغة أو المنطمرة جزئياً)
آلام مستمرة خفيفة، وخاصة عند المضغ
تورم مرئي، احمرار، وأحيَانًا قيح حول الأسنان المتضررة
من الشائع أن تحدث تشنجات عضلية في العضلات الماضغة (ضزز) وتحدد في فتحة الفم
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان†
الألم الذي يحدث من تلقاء نفسه بدون أية محفز، و/أو يستمر لأكثر من بضع ثوان بعد التحفيز
قد يواجه المريض صعوبة في تحديد السن المصابة
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان†
ألم في عدة أسنان علوية على جانب واحد، وخاصة الأرحاء والضواحك
الحساسية عند المضغ وعند النقر على الأسنان العلوية.
خروج مفرزات أنفية وألم عند جس الجلد فوق الجيب
الشعور بألم عند تغيير وضعية الجسم، وخاصة عند خفض الرأس (كما هيَ الحال عند الانحناء من أجل ربط الحذاء)
الفحص المباشر عند الطبيب، وقد يكون من الضروري أحيانًا إجراء تصوير مقطعي محوسب CT للجيوب
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان عند عدم تشخيص أي التهاب في الجيوب
هو الانزعاج والنزق المرافق لبزوغ الأسنان عند الأطفال الصغار
سيلان اللعاب ومحاولة عض الأشياء (مثل الألعاب أو الأشياء الطرية)
فحص الطبيب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† عادة ما يُجري الطبيب تصويراً بالأشعَّة السِّينية للأسنان.
CT = التصوير المقطعي المحوسب.