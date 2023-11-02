* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.

† يقيس الأطباء دائمًا مستوى الأكسجين في الدم، إلا إذا كانت الأَعرَاض توضّح الإصَابَة بنوبة خفيفة لاضطراب مزمن جرى تشخيصه سابقًا، فيقومون بتصوير الصدر بالأشعة السينية.

‡ يمكن أن يكونَ الربو نوعًا شبه حاد من أنواع ضيق التنفُّس أيضًا.

§ يمكن أن يكون فشلُ القلب سببًا مزمنًا لضيق التنفس.