بعضُ أسباب ضيق التنفُّس وملامحه
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
الحاد (يظهر في غضون دقائق أو ساعات)
اضطراب القلق ـــ حالة فرط التهوية
ضيق في التنفُّس بسبب حالة معيَّنة، ويكون مصحوبًا غالبًا بالتهيُّج والوخز أو التنميل في الأصابع أو حول الفم
نتائج طبيعية لفحوصات القلب والرئة
فحص الطبيب
الأزيز Wheezing الذي يظهر تلقائيًا أو بعدَ التعرض لمحفزات معينة (مثل حبوب اللقاح أو مسببات الحساسية الأخرى، أو عدوى الجهاز التنفُّسي العلوي، أو الهواء البارد، أو ممارسة الرياضة أو الجهد)
يوجد تاريخ للربو عادة
فحص الطبيب
يتطلب أحد هذه الاختبارات التالية أو أكثر أحيانًا:
جسم غريب تم استنشاقه
سعال أو أزيز ذو نبرة حادة يظهر فجأة عند الأشخاص (عند الرضع أو صغار السن عادةً) دون ظهور أي أعراض لعدوى الجهاز التنفُّسي العلوي أو مرض آخر
أشعة سينية للصدر أو تصوير مقطعي مُحَوسَب
تنظير القصبات في بعض الأحيان
نوبة قلبية أو إقفار (نقص تروية) عضلة القلب الحاد (تدفق الدَّم والإمداد بالأكسجين إلى القلب غير كافيين)
ضغط عميق في الصدر قد ينتشر إلى الذراع أو الفك، وخاصةً عند الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر داء الشريان التاجي
تخطيط كهربية القلب
اختبارات الدَّم لقياس مواد تسمَّى بالواسمات القلبية، والتي تُطلق في الدَّم عندما يتضرَّر القلب
يتطلَّب قثطرة القلب cardiac catheterization أحيانًا
تورم (وذمة) في الساقين عادةً
ضيق في التنفُّس والذي يزدادُ سوءًا في أثناء الاستلقاء (ضيق التنفس الاضطجاعي)، أو الذي يظهر بعد ساعة أو ساعتين من النوم (ضيق التنفس الليلي الانتيابي)
أصوات تشير إلى وجود سوائل في الرئتين، وتُسمَع من خلال سماعة الطبيب
بلغم رغوي وردي، مع خيوط دمويَّة أحيَانًا
أشعة سينية للصدر
يُجرى اختبار للدم أحيانًا لقياس الببتيد الدماغي المدرّ للصوديوم (BNP)، وهو مادَّة تُنتج عندَ تعرُّض القلب للإجهاد.
تخطيط صدى echocardiography القلب أحيَانًا
الاسترواح الصدري (انخماص الرئة)
ظهور مفاجىء لألم حادّ في الصدر وتنفّس سريع
قد يتبع إصابة أو قد يظهر تلقائيًا، وخاصَّة عند الأشخاص ذوي الأجساد النحيلة وطويلي القامة، وعندَ الأشخاص الذين يعانون من داء الانسداد الرئوي المزمن
أشعة سينية للصدر
الانصمام الرئوي (انسداد مفاجئ في شريان في الرئة، بسبب جلطة دموية عادةً)
شعور مفاجئ بألم حادّ في الصدر يتفاقم عند الاستنشاق عادة
تسرُّع ضربات القلب ومعدَّل التنفس
تظهر عواملُ خطر الانصِمام الرئوي عادًة، مثل السَّرطان أو عدم الحركة (نتيجة ملازمة السَّرير) أو تجلط الدم في الساقين أو الحمل أو استخدام حبوب منع الحمل أو غيرها من الأدوية التي تحتوي على هرمون الإستروجين أو الجراحة الحديثة أو الاستشفاء أو وجود تاريخ عائلي صحِّي لهذا الاضطراب
اختبارات تصوير الرئة المتخصِّصة، مثل تصوير الأوعية المقطعي المحوسَب أو تفرُّس التهوية/ التروية (V/Q) أو تصوير الشرايين الرئوية
تحت حادّ (يحدث على مدى ساعات أو أيام)
ضغط عميق في الصدر قد يتشعَّب إلى الذراع أو الفك، ويسبِّبه المجهود البدني عادةً
يظهر عادةً عند الأشخاص المعرَّضين لعوامل خطر داء الشريان التاجي
تخطيط كهربية القلب
اختباراتُ الإجهاد Stress testing
يتطلَّب قثطرة القلب cardiac catheterization أحيانًا
سُعال أحيانًا، قد يكون مترافقًا مع البلغم (منتِج أو غير منتج)
الأزيز وضيق التنفُّس والتنفُّس من خلال شفتين مَزمومتين
عند الأشخاص الذين يعانون من داء الانسداد الرئوي المزمن COPD
فحص الطبيب
أشعة سينية للصدر أحيانًا
الحمَّى، والشعور بالمرض، والسُّعَال المنتِج
ظهور مفاجئ لألم حاد في الصدر عندَ أخذ نفس عميق
صوت تنفُّس غير طبيعي محدَّد، يُسمَع من خلال سماعة الطبيب
أشعة سينية للصدر
مزمن (منذ عدَّة أسابيع إلى سنوات)
ضيق في التنفُّس عند بذل الجهد، ويتفاقم إلى أن يظهر في أثناء الراحة
نتائج طبيعية لفحص الرئة ولمستويات الأكسجين في الدم
تعداد الدم الكامل
سماع أصوات غير طبيعية في الرئة، تسمى الخراخر crackles، حيث تُسمع من خلال سماعة الطبيب
تصوير مقطعي مُحوسَب للصدر عالي الدقة (CT)
داء الانسداد الرئوي
تاريخ من التدخين الشديد، وصدر بشكل البرميل، وصعوبة في نقل الهواء داخل وخارج الرئتين
يظهر عادة عند الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن
أشعة سينية للصدر
اختبارات وظائف الرئة (بعدَ اختفاء نوبة ضيق التنفس)
زوال التّكيّف البدني
ضيق في التنفُّس يظهر فقط في أثناء بذل مجهود
عند كبار السن الذين يعيشون نمط حياة خالٍ من النشاط
فحص الطبيب
الانصباب الجنبي (وجود سائل في تجويف الصدر)
تاريخ للإصَابَة بالسرطان، أو فشل القلب، أو التهاب المفاصل الروماتويدي، أو الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة)، أو الالتهاب الرئوي الحاد أحيانًا
أشعة سينية للصدر
تصوير مقطعي محوسَب للصدر غالبًا
تفاقم تدريجي لضيق النَّفَس وقابلية التعب، مع السعال أحيانًا
فحص القلب غير الطبيعي في بعض الأحيان
تورّم الساقين في بعض الأحيان
تخطيط صَدى القلب Echocardiography
قَثطَرة الجهة اليمنى من القلب
الداء الرئوي المقيِّد
تفاقم ضيق التنفس تدريجيًا عندَ الأشخاص الذين يتعرضون عادة لاستنشاق المهيجات في أثناء العمل (التعرُّض المهني)، أو لديهم اضطراب في الجهاز العصبي
أشعة سينية للصدر
اختبارات وظائف الرئة (بعدَ اختفاء نوبة ضيق التنفس)
الذبحة الصدرية المستقرة أو داء الشريان التاجي
ضغط عميق في الصدر قد يتشعَّب إلى الذراع أو الفك، ويسبِّبه المجهود البدني عادةً
يظهر عادةً عند الأشخاص المعرَّضين لعوامل خطر داء الشريان التاجي
تخطيط كهربية القلب
اختباراتُ الإجهاد Stress testing
يتطلَّب قثطرة القلب cardiac catheterization أحيانًا
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يقيس الأطباء دائمًا مستوى الأكسجين في الدم، إلا إذا كانت الأَعرَاض توضّح الإصَابَة بنوبة خفيفة لاضطراب مزمن جرى تشخيصه سابقًا، فيقومون بتصوير الصدر بالأشعة السينية.
‡ يمكن أن يكونَ الربو نوعًا شبه حاد من أنواع ضيق التنفُّس أيضًا.
§ يمكن أن يكون فشلُ القلب سببًا مزمنًا لضيق التنفس.
COPD = داء الانسداد الرئوي المزمن. CT = التصوير المقطعي المحوسب.