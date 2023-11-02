† يُجرى فحص الطبيب دائمًا.يقوم الأطباء بإجراء تعداد الدم الكامل لدى معظم الأشخاص الذين يعانون من تورم، واختبارات الدَّم الأخرى، وتحليل البول (للتحقق من وجود البروتين في البول).