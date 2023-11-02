بَعضٌ أسباب التورُّم وملامحه
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
الوذمة الوعائية (بسبب الحساسية، أو مجهولة السبب، أو وراثية)
تورُّم غير مؤلم، وغالبًا ما يُصيب الوجه والشفتين، واللسان أحيَانًا
حَكة أو إحساس بالشدِّ أحيَانًا
تورُّم لا يترك انطباعًا أو انخفاضًا بعد الضغط عليه (تورُّم غير انطباعي nonpitting swelling)
فحص الطبيب فقط
تجلط الدَّم في وريد عميق في الساق (عادةً)، أو الذراع، أو الحوض (خثار الأوردة العميقة)
تورُّم مفاجئ
ألم، و/أو احمرار أو دُكنة، و/أو سخونة، و/أو ألم بالجس في المنطقة المصابة عادةً
عندما تنتقل الجلطة وتسُد أحد الشرايين المؤدية إلى الرئة (الانصمام الرئوي)، وتسبب ضيقًا في التنفُّس عادة، وبصاق الدم أحيَانًا
لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر لتجلط الدم في بعض الأحيان، مثل وجود جراحة مؤخرًا، أو إصابة، أو ملازمة الفراش، أو لديهم جبيرة على الساق، أو يُعالَجون بالهرمونات، أو لديهم سرطان، أو تدخين، أو فترة من الجمود وقلة الحركة كما في رحلات الطائرة الطويلة
دراسة تصويرية بالأمواج فوق الصوتية
في بعض الأحيان، يُجرَى اختبار للدَّم للكشف عن جلطات الدَّم (المثنوي-دي)
القصور الوَريدي المزمن (ممَّا يَتسبَّب في تجمع الدَّم في الساقين)
تورُّم في أحد أو كلا الكاحلين أو الساقين
انزعاج مزمن خفيف، أو وجع، أو تشنجات في الساقين ولكن من دون ألم
مناطق قاسية بنية محمَّرة على الجلد، وقروح ضحلة، على أسفَل السَّاقين في بعض الأحيان
الدّوالي الوريديَّة في كثير من الأحيان
فحص الطبيب فقط
الأدوية (مثل مينوكسيديل، العقاقير غير الستيرويدية المُضادَّة للالتهاب، وهرمون الإستروجين، وفلودروكورتيزون، وبعض حاصرات قنَوات الكالسيوم)
تَورُّم غير مؤلم في كلٍّ من الساقين والقدمين
فحص الطبيب فقط
تَورُّم غير مؤلم في كلٍّ من الساقين والقدمين
ضِيق في التنفُّس في أثناء المجهود أو في أثناء الاستلقاء والنوم، في كثير من الأحيان
لدى الأشخاص المصابين بمرض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، في كثير من الأحيان
دراسة تصويرية بالأشعة السينية للصدر
تخطيط كهربيَّة القلب ECG
تخطيط صَدى القلب Echocardiography
عَدوى الجلد (التهاب النسيج الخلوي)
منطقة غير منتظمة من الاحمرار أو الدُكنة، والدفء، والإيلام على جزء من أحد الأطراف واحد
التورُّم
أحيَانًا الحُمى
فحص الطبيب فقط
عَدوى في أعماق الجلد أو في العضلات (نادرًا)
ألم عميق ومستمرّ في طرف واحد
احمرار أو دُكنة، ودفء، وألم بالجس، وتورم يبدو مشدودًا
علامات المرض الشديد (مثل الحمى، والتَّخليط الذهنِي، ومُعدل ضربات القلب السريع)
مفرزات كريهة الرائحة، أو بثور، أو مناطق سوداء من الميت، في بعض الأحيان
زروع الدم والأنسجة
دراسات الأشعَّة السِّينيَّة
التّصوير بالرنين المغناطيسي في بعض الأحيان
أمراض الكلى (المتلازمة الكلائية بشكل رئيسي)
تورُّم غير مؤلم واسع
سائل داخل البطن (استسقاء أو وذمة)، في كثير من الأحيان
انتفاخ حول العينين أو بول رغوي أحيَانًا
الاختبارات الدموية لتقييم وظيفة الكلية
قِياس البروتين في عَيِّنَة من البول
مرض الكبد إذا كان مزمنًا
تورُّم غير مؤلم واسع
سائل داخل البطن (استسقاء أو وذمة)، في كثير من الأحيان
أسباب غالبًا ما تكون واضحة على أساس التاريخ الطبي (مثل اضطراب استعمال الكحول أو التهاب الكبد)
أوعية دموية عنكبوتيَّة الصغيرة في بعض الأحيان، يمكن رؤيتها في الجلد (الأورام الوعائيَّة العنكبوتية)، احمرار راحة اليدين، وفي الرجال تضخم الثدي ونقص حجم الخصيتين
قياس نسبة الألبومين في الدم
اختبارات الدَّم الأخرى لتَقييم الكبد
انسداد الأَوعِيَة اللِّمفية بِسبب الجراحة أو المُعالجَة الشعاعيَّة للسرطان
تورُّم غير مؤلم في طرف واحد
سبب واضح (الجراحة أو المُعالجة الشعاعيَّة) اعتمادًا على التاريخ الطبي
فحص الطبيب فقط
داء الفيلاريات اللّمفي (عدوى الأَوعِيَة اللِّمفية بسبب بعض الديدان الطُّفَيليَّة)
تورم غير مؤلم في طرف واحد، والأعضاء التناسلية أحيَانًا
لدى الأشخاص الذين كانوا في بلد يشيع فيه داء الفيلاريات
فَحص عَيِّنَة من الدَّم تحت المجهر
تورُّم طبيعي
تورم صغير في كل من القدمين أو الكاحلين في نهاية اليوم، وخاصة بعد الجلوس أو الوقوف، ويزول بحلول الصباح
لا ألم، أو احمرار، أو أعراض أخرى
فحص الطبيب فقط
الحمل أو أعراض ما قبل الحيض الطبيعية
تَورُّم غير مؤلم في كلٍّ من الساقين والقدمين
يزول إلى حدٍّ ما عند الراحة ورفع الساق عادةً
لدى النساء الحوامل أو اللواتي على وشك أن يدخلن فترة الحيض
فحص الطبيب فقط
الحمل مع مُقدمات الانسمام الحملي
تَورم غير مؤلم في كل من الساقين والقدمين، واليدين أحيَانًا
ارتفاع ضغط الدَّم (حالة جديدة غالبُا)
يحدث خلال الثلث الثالث من الحمل عادةً
قِياس البروتين في البول
الضغط على أحد الأوردة (على سبيل المثال، بسبب ورم، أو الحمل، أو السمنة المفرطة في منطقة البطن) عادةً
تورُّم مؤلم يحدث ببطء
دراسة التصوير بالأمواج فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية إذا كان يشتبه بوجود ورم
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يُجرى فحص الطبيب دائمًا.يقوم الأطباء بإجراء تعداد الدم الكامل لدى معظم الأشخاص الذين يعانون من تورم، واختبارات الدَّم الأخرى، وتحليل البول (للتحقق من وجود البروتين في البول).
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ ECG = تخطيط كهربائية القلب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.