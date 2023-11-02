بعضُ أسباب التَّبوُّل المُفرِط وملامحه
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الاضطرابات التي تُسبِّب التبوُّل المُتكرِّر بشكلٍ رَئيسيَ:
التهاب المثانة (عدوى المثانة)
عند النساء والفتيات عادةً
الحاجة المُتكرِّرة والمُلِحَّة للتَّبوُّل
حُرقة أو ألم في أثناء التَّبوُّل
حُمَّى وألم في أسفل الظهر أو الجانب في بعض الأحيان
ظهور دم في البول أو طرح بول كريه الرَّائحة في بعض الأحيان
الحمل
خلال الأشهر القليلة الأخيرة من الحَمل عادةً
فحص الطبيب
تحليل البول (للتَّحرِّي عن عدوى السبيل البولي) في بعض الأحيان
تضخُّم البروستات (حميد أو سرطاني)
عندَ الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا بشكلٍ رئيسي
تفاقم بطيء للأَعرَاض البوليَّة، مثل صعوبة بَدء التَّبوُّل وضَعف جريان البول وحدوث تقاطر في نهاية التبوُّل والإحساس بنقص التَّبوُّل
يجري اكتشافُه في أثناء القيام بالمسِّ الشرجي غالبًا
اختبارات دمويَّة لقياس مستوى المُستضِدّ النَّوعي للبروستات
إجراء خزعة للبروستات إذا كان مستوى المُستضِدّ النَّوعي للبروستات مرتفعًا
تخطيط الصدى في بعض الأحيان
التهاب البروستات (عدوى البروستات)
اكتشاف حدوث ألم عند جسِّ البروستات في أثناء المسِّ الشرجي
حمَّى وصعوبة بَدء التَّبوُّل والشُّعور بحَرقة أو ألم في أثناء التَّبوُّل في كثيرٍ من الأحيان
ظهور دم في البول في بعض الأحيان
ظهور أعراض وجود انسداد طويل الأمد في السبيل البولي في بعض الحالات (بما فيها ضَعف جريان البول أو صعوبة خروج البول أو حدوث تقاطر عندَ نهاية التَّبوُّل)
تحليل البول و زرعه والمسّ الشَّرجي
التهاب المثانة الإشعاعي (تضرُّر المثانة النَّاجم عن المُعالجة الشعاعيَّة)
عندَ الأشخاص الذين خضعوا لمُعالجَة شُعاعيَّة لأسفل البطن أو غدَّة البروستات أو منطقة العِجان (المنطقة بين الأعضاء التناسليَّة والشرج)، وذلك عند معالجة السرطان
فحص الطبيب
إدخال أنبوب مشاهدة مرن إلى المثانة (تنظير المثانة) والخزعة في بعض الأحيان
ضَعف واخدرار في الساقين
احتباس البول أو طرح غير مضبوط للبول أو البراز (سلس البراز أو البول)
إصابة واضحة في بعض الأحيان
إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للحبل الشوكي
حصيات السبيل البولي (التي لا تُعيق جريان البول)
حدوث نوبات عَرضيَّة غير مستمرَّة من الألم العاصر في أسفل الظهر أو الجانب (الخاصرة) أو أعلى الفخذ
يمكن أن يحدث تبوُّل متكرِّر أو شعور بإلحاح مفاجئ وشديد للتَّبوُّل، وذلك وفقًا لموضع الحصاة
تحليل البول
تخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المحوسَب للكليتين أو الحالبين أو المثانة
المواد التي تزيد من إنتاج البول، مثل الكافيين أو الكحول أو مُدرَّات البول
عندَ الأشخاص الأصحَّاء الآخرين بعد فترة وجيزة من تناول المشروبات المُحتوية على الكافيين أو الكحول أو عندَ الأشخاص الذين بدؤوا حديثًا في استعمال مُدِر للبول
فحص الطبيب فقط
خروج غير مقصود للبول عند الانحناء أو السُّعال أو العُطاس أو الرَّفع (ويُسمَّى سلس الإجهاد stress incontinence)
قيلس التغيُّرات في الضغط وكميَّة البول في المثانة (قياس المثانة) بعدَ إدخال الماء إلى المثانة
الاضطرابات التي تزيد من حجم البول بشكلٍ رَئيسيَ
داء السُّكَّري إذا لم يكن مضبوطًا
العطش الشديد
عندَ الأطفال الصغار في كثيرٍ من الأحيان
عندَ البالغين الذين يعانون من السُّمنة في بعض الأحيان، والمعروفون بإصابتهم بالنمط الثاني من داء السُّكَّري
قياس مستوى السكر في الدَّم (الغلُوكُوز)
العطش الشديد الذي قد يحدث فجأةً أو بشكلٍ تدريجيٍّ
عندَ الأشخاص الذين تعرَّضوا لإصابة أو خضعوا لجراحة في الدماغ في بعض الأحيان
إجراء اختبارات دمويَّة وبوليَّة وذلك قبل وبعد حرمان الأشخاص من الماء، ثم إعطاء الهرمون المضاد لإدرار البول (اختبار الحرمان من الماء)
إجراء اختبارات دمويَّة لقياس مستوى الهرمون المضاد لإدرار البول في بعض الأحيان
العطش الشديد الذي يحدث تدريجيًّا
عندَ الذين يُعانون من اضطرابٍ قد يُؤثِّر في الكلى (مثل داء الكريات المنجليَّة أو مُتلازمة شوغرن، أو السرطان، أو ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم الناجم عنفرط الدُّريقات، أو الدَّاء النَّشواني، أو السَّاركويد، أو اضطرابات وراثيَّة مُعيَّنة) أو الذين يستعملون دواءً قد يُؤثِّر في الكُلى (الليثيوم، أو سيدوفوفير، أو فوسكارنيت، أو إفوسفاميد عادةً)
ابتداء المرض في السنوات القليلة الأولى من الحياة، أو عند الأطفال الذين يشرب أفراد أسرهم كميات زائدة من الماء
اختبارات الدَّم والبول
اختبار الحرمان من الماء في بعض الأحيان
استعمال مُدرٍّ بولي
عندَ الأشخاص الأصحَّاء الذين بدؤوا حديثًا في استعمال مُدرٍّ بوليٍّ
عندَ الأشخاص الذين يستعملون مُدرًّا للبول بشكلٍ سريٍّ في بعض الأحيان (مثل، الرياضيّين المتنافسين أو الأشخاص الآخرين الذين يُحاولون إنقاص أوزانهم)
فَحص الطبيب فقط عادةً
ينجم تناول الكثير من السوائل (العُطاش) عن اضطراب في الصحة النفسيَّة غالبًا
عند الأشخاص الذين يُعانون من اضطرابٍ في الصحة النفسيَّة في بعض الأحيان
بشكلٍ مشابه لاختبارات السكري المركزي الكاذب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التَّصوير المقطعي المحوسَب؛ MRI = التصوير بالرَّنين المغناطيسي؛ PSA = المُستضدّ النَّوعي للبروستات.