بعضُ أسباب التَّبوُّل المؤلم وملامحه
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
حالات العدوى†
التهاب المثانة (عدوى المثانة)
عند النساء والفتيات عادةً
الحاجة المُتكرِّرة والمُلِحَّة للتَّبوُّل
الاستيقاظ خلال الليل للتَّبوُّل
ظهور دم في البول أو طرح بول كريه الرَّائحة في بعض الأحيان
فحص الطبيب
تحليل البول وزرع البول عادةً
التِهابُ البَربَخِ والخُصيَة (عدوى البربخ والخصية)
الشعور بألمٍ عندَ الجسِّ (إيلام) وحدوث تورُّم في الخصية
احتمال حدوث تبوُّل متكرِّر أو خروج مفرزات من الإحليل
الحُمَّى أو الغثيان في بعض الأحيان
فحص الطبيب
تحليل البول في بعض الأحيان
اختبار العدوى المنقولة جنسيًّا في بعض الأحيان
التهاب البروستات (عدوى البروستات)
اكتشاف حدوث ألم عند جسِّ البروستات في أثناء المسِّ الشرجي
الحُمَّى وصعوبة بدء التَّبوُّل وتكرار التَّبوُّل والحاجة إلى التَّبوُّل خلال الليل والشعور بالحرقة وبالألم في أثناء التَّبوُّل
ظهور دم في البول في بعض الأحيان
ظهور أعراض وجود انسداد طويل الأمد في السبيل البولي (بما فيها ضَعف قوة جريان البول أو صعوبة تمرير البول أو حدوث تقاطر في نهاية التَّبوُّل)
تحليل البول وزرع البول
التهاب الإحليل (عدوى الإحليل)، النَّاجم عن العدوى المنقولة بالجنس عادةً
مُفرزات مَرئيَّة من الإحليل عند الرجال عادةً
مُفرزات من المهبل عند النساء في بعض الأحيان
عندَ الأشخاص الذين قاموا بجماعٍ غير محميٍّ منذ فترة قريبة
اختبارات تحري العدوى المنتقلة بالجنس
التِهابُ الفَرجِ والمَهبِل (عدوى الفرج والمهبل)
مُفرزات من المهبل
احمرار في منطقة الأعضاء التناسليَّة في كثير من الأحيان
فَحص الطَّبيب، مشتملًا على فحص عَيِّنَة من المُفرزات تحت المجهر
التهاب عنق الرحم (عدوى العنق)
مفرزات عنق الرحم في كثيرٍ من الأحيان
معرفة تاريخ الجِماع غير المحمي أو غير الآمن
اختبارات تحري العدوى المنتقلة بالجنس
الاضطرابات التي تُسبِّب الالتهاب
اضطرابات النسيج الضام التي تُسبِّب الالتهاب (مثل التهاب المَفاصِل التفاعلي أو مُتلازمة بهجت)‡
الأَعرَاضُ العامة أو الجهازية (بما فيها آلام الجسم وآلام المَفاصِل) التي تحدث قبل أن يصبح التبوُّل مؤلمًا
ظهور قرحات على الجلد أو الفم أو العينين أو المنطقة التناسليَّة، بما فيها الجزء الداخلي من المهبل في بعض الأحيان
اختبارات تحري العدوى المنتقلة بالجنس
اختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن هذه الاضطرابات في النسيج الضام في بعض الأحيان
ملامسة مادَّة مُهيِّجة للمنطقة أو مُسبِّبة لردَّة فعل تحسُّسيَّة (مثل مادة مبيدة للنطاف أو مادة مُزلِّقة أو واقي ذكري مطَّاطي)
احمرار في منطقة الأعضاء التناسليَّة في بعض الأحيان
عندَ الأشخاص الذين تعرَّضوا لمواد يمكن أن تُسبِّبَ تهيُّجًا أو ردَّة فعلٍ تحسُّسيَّة
فحص الطبيب فقط
التهاب المثانة الخلالي (التهاب المثانة من دون عدوى)
أكثر شُيُوعًا بين النساء
الحاجة المُتكرِّرة والمُلِحَّة للتَّبوُّل
أعراض طويلة الأمد
تحليل البول وزرع البول
فحص الجزء الداخلي من المثانة باستعمال أنبوب مشاهدة مرن يجري إدخاله من خلال الإحليل (تنظير المثانة)، وينطوي عادةً على استئصال عَيِّنَة من الأنسجة للفحص (اختزاع المثانة)
اضطرابات أُخرى
التهاب المهبل الضموري أو التهاب الإحليل (ترقق الأنسجة في المهبل أو الإحليل)
عندَ النساء بعد سنَّ اليأس
جفاف المهبل
الشعور بألم في أثناء الجماع في كثيرٍ من الأحيان
مُفرزات من المهبل
تغيُّرات في باطن المهبل (يصبح أملسَ وشاحبًا)
فحص الطبيب فقط
الأورام (المثانة أو البروستات أو سرطان الإحليل عادةً)
أعراض طويلة الأمد، مثل ضَعف جريان البول أو صعوبة بدء التَّبوُّل
ظهور دم في البول عادةً
يُجرى تنظير المثانة عندَ الاشتباه في وجود سرطان في المثانة
إجراء اختبار دموي لقياس مستويات المستضدّ النَّوعي للبروستات عند الاشتباه بسرطان البروستات
ويجب أخذ خزعة من البروستات إذا كان مستوى المستضدّ النَّوعي للبروستات مرتفعًا
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
†تشتمل الكائناتُ المُعدية التي تُسبِّبُ التبوُّل المؤلم عادةً على الكائنات التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (كتلك التي تُسبِّبُ داء السَّيَلان والعدوى المُتدثِّريَّة وداء المُشعِّرات) والجراثيم التي لا تنتقل جنسيًّا، لاسيَّما الإشريكيَّة القولونيَّة.
‡ يُعدُّ هذا سببًا نادرًا.
المُستضد النَّوعي للبروستات؛ العدوى المنتقلة بالجنس.