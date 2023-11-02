†تشتمل الكائناتُ المُعدية التي تُسبِّبُ التبوُّل المؤلم عادةً على الكائنات التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (كتلك التي تُسبِّبُ داء السَّيَلان والعدوى المُتدثِّريَّة وداء المُشعِّرات) والجراثيم التي لا تنتقل جنسيًّا، لاسيَّما الإشريكيَّة القولونيَّة.