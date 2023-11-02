بعض أسباب الاختِلاجَات عندَ حديثي الولادة والرضع والأطفال
النوع
اضطراب
الاضطرابات العامَّة
الحمى الشديدة
العدوى في الدَّم (الإنتَان)
الاختناق في الفترة المُحيطة بالولادة (عدم الحُصول على ما يكفي من الأكسجين)، كما قد يحدث في أثناء المخاض أو الولادة
اضطرابات الدماغ
نزف في داخل الدماغ
العدوى، مثل التهاب الدماغ أو التهاب السحايا
الاضطرابات التي تؤثِّر في وظائف عصبٍ في الدِّماغ
الأورام (نادرًا)
اضطرابات عمليَّة الاستقلَاب
الاضطرابات الوراثيَّة التي تؤثِّر في عملية التمثيل الغذائي للأحماض الأمينية أو الدهون أو الكربوهيدرات
اضطرابات مؤقَّتة في مستويات سكَّر الدَّم (الغلُوكُوز) أوالكالسيوم أو المغنيزيوم أو فيتامين B6 أو الصوديوم
العقاقير أو الأدوية
استعمال عقاقير أو أدوية (مثل الكوكايين، أو الهيروين، أو الديازيبام المهدئ) من قبل الأم في أثناء فترة الحمل، مما يُؤدِّي إلى السَّحب عند الرضيع
البلع العرضيّ لعقار، أو دواء، أو سمّ من قبل رضيع أو طفل صغير