الوذمات اللمفية الأولية
اضطراب
العمر الذي تظهر فيه الأعراض
ملاحظات
الوذمة اللمفية الوراثية
قبل عمر سنتين
داء ميلروي، نوع فرعي، يُسبب أيضًا اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين) والإسهال
الوذمة اللمفية المبكرة Lymphedema praecox
2-35 عامًا
تحدث عادة عند الإناث في بداية الدورة الطمثية
داء ميج Meige disease، نوع فرعي، يُسبب أيضًا زيادة في الأهداب على جفن العين، وشق قبة الحنك، وتورم الساقين والذراعين والوجه
الوذمة اللمفية المتأخرة Lymphedema tarda
بعد عمر 35 عامًا
قد يوجد لدى بعض الأشخاص (وليس جميعهم) أفراد عائلة مصابين بهذا المرض.