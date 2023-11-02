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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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المُنتَجَات الشائعة التي تحتوي على المذيبات الطيَّارة

  1. المواد اللاصقة أو اللواصق

    • صمغ الطائرات Airplane glue

    • اللاصق المطاطي Rubber cement

    • إسمنت كلوريد متعدد الفينيل Polyvinyl chloride cement (الملاط)

  2. الرذاذ

    • طلاء على شكل رذاذ Spray paint

    • رذاذ الشَّعر

  3. المُذيبات والغازات

    • مُزيل طلاء الأظافر

    • مُزيل الطلاء

    • مُخفِّف الطلاء

    • سائل تصحيح وتخفيف الكتابة Typing correction fluid and thinner

    • غَاز الوقود

    • سائل ولاعات السجائر

    • الجازولين (البنزين)

  4. عوامل التنظيف

    • سائل التنظيف الجاف

    • مُزيل البُقَع Spot remover

    • مُزيل الشَّحم Degreaser

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