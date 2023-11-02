المُنتَجَات الشائعة التي تحتوي على المذيبات الطيَّارة
المواد اللاصقة أو اللواصق
صمغ الطائرات Airplane glue
اللاصق المطاطي Rubber cement
إسمنت كلوريد متعدد الفينيل Polyvinyl chloride cement (الملاط)
الرذاذ
طلاء على شكل رذاذ Spray paint
رذاذ الشَّعر
المُذيبات والغازات
مُزيل طلاء الأظافر
مُزيل الطلاء
مُخفِّف الطلاء
سائل تصحيح وتخفيف الكتابة Typing correction fluid and thinner
غَاز الوقود
سائل ولاعات السجائر
الجازولين (البنزين)
عوامل التنظيف
سائل التنظيف الجاف
مُزيل البُقَع Spot remover
مُزيل الشَّحم Degreaser