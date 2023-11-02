الملامح الجسديَّة لحديث الولادة الخَديج
الحجم الصغير
رأس كبير بالنسبة لبقية الجسم
القليل من الدهون تحت الجلد
جلد رقيق وناعم ووردي
أوردة مرئية تحت الجلد
قليل من التجاعيد على باطن القدمين
شعر قليل
آذان رخوة ذات غضروف صغير
نسيج ثديي ناقص النمو
الأولاد: يكون كيسُ الصفن صغيرًا مع وجود بعض الطيَّات؛ وقد تكون الخصيتان غير نازلتين عندَ حديثي الولادة الخُدَّج الذين تكون ولادتهم مُبكرة جدًا
البنات: الشِّفران الكبيران لم يُغطِّيا الشفرين الصغيرين بَعد من الأعضاء التَّناسليَّة
تنفس سريع مع فترات توقف قصيرة (التنفس الدوري) أو نوبات انقطاع النَّفَس (توقُّف مؤقت لمدة 20 ثانية أو أكثر)، أو كلاهما
ضعف وسوء تناسق في مُنعكسي المصّ والبلع
نقص النشاط البدني وتوتُّر العضلات (يميل حديث الولادة الخديج إلى عدم سحب الذراعين والساقين عند الراحة مثلما يفعل المولود الجديد الذي كانت فترة حمله كاملة)