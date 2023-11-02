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الملامح الجسديَّة لحديث الولادة الخَديج

  • الحجم الصغير

  • رأس كبير بالنسبة لبقية الجسم

  • القليل من الدهون تحت الجلد

  • جلد رقيق وناعم ووردي

  • أوردة مرئية تحت الجلد

  • قليل من التجاعيد على باطن القدمين

  • شعر قليل

  • آذان رخوة ذات غضروف صغير

  • نسيج ثديي ناقص النمو

  • الأولاد: يكون كيسُ الصفن صغيرًا مع وجود بعض الطيَّات؛ وقد تكون الخصيتان غير نازلتين عندَ حديثي الولادة الخُدَّج الذين تكون ولادتهم مُبكرة جدًا

  • البنات: الشِّفران الكبيران لم يُغطِّيا الشفرين الصغيرين بَعد من الأعضاء التَّناسليَّة

  • تنفس سريع مع فترات توقف قصيرة (التنفس الدوري) أو نوبات انقطاع النَّفَس (توقُّف مؤقت لمدة 20 ثانية أو أكثر)، أو كلاهما

  • ضعف وسوء تناسق في مُنعكسي المصّ والبلع

  • نقص النشاط البدني وتوتُّر العضلات (يميل حديث الولادة الخديج إلى عدم سحب الذراعين والساقين عند الراحة مثلما يفعل المولود الجديد الذي كانت فترة حمله كاملة)

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