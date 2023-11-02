المُضادَّات الحيويَّة الماكروليديَّة macrolides
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
أزيثروميسين Azithromycin
كلاريثروميسين Clarithromycin
إريثرومَيْسين erythromycin
فيداكسوميزين Fidaxomicin
عَدوى الجهاز التنفُّسي
بالنسبة للأزيثروميسين: عدوى المُتدثِّرة في الأعضاء التناسلية والسبيل البولي
بالنسبة إلى فيداكسوميكين: يُستَعمل فقط في حالة المطثية العسيرة
ألم في البطن وغثيان وتقيُّؤ وإسهَال (خُصوصًا عند استخدامه بجرعاتٍ عالية)
* لم يُبلغ عن هذه الآثار الجانبية عند استعمال فيداكسوميكين.