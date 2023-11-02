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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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المُضادَّات الحيويَّة الماكروليديَّة macrolides

الدواء

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

أزيثروميسين Azithromycin

كلاريثروميسين Clarithromycin

إريثرومَيْسين erythromycin

فيداكسوميزين Fidaxomicin

العدوى بالمكوَّرات العقديَّة

الزهري

عَدوى الجهاز التنفُّسي

عدوى المفطُورات Mycoplasmal

داء لايم Lyme disease

بالنسبة للأزيثروميسين: عدوى المُتدثِّرة في الأعضاء التناسلية والسبيل البولي

بالنسبة إلى فيداكسوميكين: يُستَعمل فقط في حالة المطثية العسيرة

ألم في البطن وغثيان وتقيُّؤ وإسهَال (خُصوصًا عند استخدامه بجرعاتٍ عالية)

اليرقان*

اضطراب نَظم القلب

* لم يُبلغ عن هذه الآثار الجانبية عند استعمال فيداكسوميكين.

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