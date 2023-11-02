المَزيد حول بعض أسباب فقر الدم
السَّبب
آلية
العلاج
ملاحظات
يقوم الطحالُ المتضخِّم باحتجاز وتخريب الكريات الحمر.
تَجري معالجة الاضطراب الذي تسبَّب بتضخُّم الطحال.
وفي بعض الحالات، يكون لابدَّ من استئصال الطحال جراحيًا.
تسبِّب ضخامةُ الطحال الكبيرة للغاية ألمًا في البطن وشعورًا بالامتلاء بعدَ تناول كمِّية صغيرة من الطعام.
كما يقوم الطحالُ المتضخِّم باحتجاز الصفيحات والكريَّات البيض غالبًا، ممَّا يؤدِّي إلى إنقاص أعدادِها في الدم.
الضرر الميكانيكي للكريَّات الحمر
يمكن أن تؤدِّي الشذوذاتُ في الأوعية الدمويَّة أو الصِّمام القلبي الصناعي أو المتضرِّر إلى تشظي كريات الدم الحمراء الطبيعية.
يجب كشفُ سبب الضرر وتَصحيحُه.
تتخرب كريات الدَّم الحمراء في الأعية الدموية.
البِيلَة الهيمُوغلُوبينِيَّة الَّليلِيَّة الانتِيابِيَّة Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
يخرِّب جهازُ المناعة كريَّات الدَّم الحمراء.
يتكثَّف الهيموغلوبين المتحرر عن هذه الكريَّات المتخربة في البول، ممَّا يؤدِّي إلى تلون البول بلون داكِن.
الأدوية التي تثبط الجملة المتممة، وتساعد على تخفيف الأَعراض والحد من خطر تخثر الدم.
قد يحدث لدى المصابين بهذه الحالة تشنُّجاتٌ معديَّة شديدة وتجلُّط في الأوردة الكبيرة للبطن، والدماغ، والساقين.
غالبًا ما تحدث الأَعرَاضُ بشكل نوبات، على الرغم من التخريب المزمن لخلايا الدم الحمراء.
تكوُّر الكريات الحمر الوراثيّ Hereditary spherocytosis
يحدث تَشوُّهٌ في شكل الكريَّات الحمر، وتصبح قاسيةً، وتُحتَجز وتُخرَّب في الطحال.
لا ضرورةَ للمعالجة عادةً، لكنَّ فقرَ الدَّم الشديد قد يستلزم استئصالَ الطِّحال.
يمكن لهذا الاضطراب الوراثي أن يؤدي أيضًا إلى حدوث تشوهات في العظام وتأخر نمو في الحالات الشديدة
يمكن أن يسبِّب هذا الاضطرابُ حصيات في المرارة.
يمكن أن تحدث أزمات اللاتنسُّج العابرة (الحالة التي لا يستطيع نِقي العَظم فيها إنتاج ما يكفي من خلايا الدَّم الحمراء للتعويض عن التدمير المزمن للخلايا الحمراء) بسبب عدوى، مثل العدوى بالفيروسة الصغيرة B119.
كثرة الكريَّات الإهليلجيَّة الوراثية Hereditary elliptocytosis
تكون الكريَّاتُ الحمر بيضويَّة أو إهليلجيَّة الشكل، وليست بشكل قُرصي طبيعي.
قد يستلزم فقرُ الدَّم الشديد استئصالَ الطِّحال.
يكون فقرُ الدَّم خفيفًا عادةً، ولا يحتاج إلى معالجة.
شُذوذات في إنزيمات الكريَّات الحمر
عوز نازعة هيدروجين الغلوكوز -6- فسفات: يكون إنزيم نازعة هيدروجين الغلوكوز -6- فسفات مفقودًا من الكريَّات الحمر، ممَّا يجعل هذه الكريَّات عرضة للتخريب.
كما أنَّ عوزَ كيناز البيروفات Pyruvatekinase (PK) deficiency، الذي يظهر منذ الولادة عادةً (مشكلة خِلقيَّة)، يجعل الكريَّات الحمر أكثرَ هشاشةً.
في عوز نازعة هيدروجين الغلوكوز -6- فسفات، يمكن الوقايةُ من فقر الدَّم من خلال تجنُّب الأشياء التي تحدثه، مثل بعض الأدوية.
في عوز كيناز البيروفات، يمكن أن يستفيدَ بعضُ الأشخاص من استئصال الطِّحال وأدوية علاج فقر الدم.
عوزُ نازعة هيدروجين الغلوكوز -6- فسفات اضطرابٌ وراثيّ لا يصيب إلاَّ الرجالَ تقريبًا.
يوجد عوزُ نازعة هيدروجين الغلوكوز -6- فسفات في نحو 10% من الذكور من أصول أفريقية أو الأمريكيين السود، وبنسبةٍ أقلّ في الأشخاص من أصل متوسِّطي.
أمَّا عوزُ كيناز البيروفات فنادرُ الحدوث.
شُذوذات أخرى في غشاء الكريَّات الحمر
كَثْرَةُ الكُرَيَّاتِ المُفَوَّهَة stomatocytosis (حيث يوجد "شِقٌّ" غير طبيعيّ في غشاء الخلية)، التي يمكن أن تكون موروثة أو يمكن أن تحدث في أثناء الحياة (مكتسبة)، أو في حالات نادرة لانخفاض مستويات الفوسفات في الدَّم.
بالنسبة إلى كَثْرَة الكُرَيَّاتِ المُفَوَّهَة المكتسبة، ينبغي على الأشخاص تجنب المُحرِّضات (مثل الكحول)
في حالة كَثْرَة الكُرَيَّاتِ المُفَوَّهَة الوراثية، نادرًا ما يكون الاستِئصَال االجراحي للطِّحال ضروريًا
يحتاج الأشخاصُ الذين يعانون من انخفاض مستويات الفوسفور في الدَّم إلى استعمال مُكملاته عن طريق الفم.
يكون فقرُ الدَّم خفيفًا عادةً، ولا يحتاج إلى معالجة.