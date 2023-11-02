الكاربابينيمات carbapenems
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
إيرتابينيم ertapenem
أميبينيم / سيلاستاتين Imipenem/cilastatin
إيميبينيم/سيلاستاتين/ريليباكتام Imipenem/cilastatin/relebactam
الميروبينيم Meropenem
ميروبينيم Meropenem / فابورباكتام vporbactam
تيبيبينم (Tebipenem)
عَدوى في البطن وعدوى بوليَّة
عَدوَى بسبب مُقاومة البكتيريا الحسَّاسة لمُضادَّاتٍ حيويَّةٍ أخرى
باستثناء دواء إيرتابينيم، عدوى الزَّائفة أو عدوى المكورات المعوية
في حالات غير شائعة، اختلاجات (يزداد الخطر بعض الشيء مع دواء إميبينيم)
تَخليط ذهنيّ
في حالاتٍ نادرةٍ، استجابة تحسسية عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين