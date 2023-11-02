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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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الكاربابينيمات carbapenems

الدواء

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

إيرتابينيم ertapenem

أميبينيم / سيلاستاتين Imipenem/cilastatin

إيميبينيم/سيلاستاتين/ريليباكتام Imipenem/cilastatin/relebactam

الميروبينيم Meropenem

ميروبينيم Meropenem / فابورباكتام vporbactam

تيبيبينم (Tebipenem)

الغنغرينة

إنتان

الالتهاب الرئوي (ذات الرئة)

عَدوى في البطن وعدوى بوليَّة

عَدوَى بسبب مُقاومة البكتيريا الحسَّاسة لمُضادَّاتٍ حيويَّةٍ أخرى

باستثناء دواء إيرتابينيم، عدوى الزَّائفة أو عدوى المكورات المعوية

في حالات غير شائعة، اختلاجات (يزداد الخطر بعض الشيء مع دواء إميبينيم)

تَخليط ذهنيّ

في حالاتٍ نادرةٍ، استجابة تحسسية عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين

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