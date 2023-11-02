الغُدَّة النُّخَامِيَّةِ: الغُدَّة الرئيسية
تقوم الغُدَّة النُّخامِيَّة، غدَّة بحجم البازلاء في قاعدة الدماغ، بإنتاج عددٍ من الهرمونات.يُؤثر كلٌّ من هذه الهرمونات في جزء معيَّن من الجسم (عضو أو نسيج مستهدف).لأن الغُدَّة النُّخامِيَّة تتحكم في وظيفة معظم الغدد الصماء الأخرى، فغالبًا ما تسمى الغُدَّة الرئيسية.
الهرمون
العُضو أو النسيج المُستَهدَف
الهرمون الموجِّه لقشر الكظر (ACTH)
الغدَّتان الكُظريَّتان Adrenal glands
الهُرمونُ المُنَبِّهُ للخَلاَيا المِيلاَنِينِيَّة بيتا Beta-melanocyte–stimulating hormone
الجلد
الإندورفينات
الدماغ والجهاز المَناعي
الإنكِيفالِينات Enkephalins
الدماغ
الهرمون المُنبِّه للجريب
المَبيضان أو الخُصيَتان
هرمون النمو
العَضلات والعظام
الهرمون المُلوتِن
المَبيضان أو الخُصيَتان
الأوكسيتوسِين*
الرَّحِم والغدد الثديية
برُولاكتين prolactin
الغُدد الثديية
الهرمون المُنبِّه للدرقيَّة
الغدة الدرقيَّة Thyroid gland
فازوبريسين (الهرمون المضاد لإدرار البول)*
كُليَتان
* يتمُّ إنتاجُ هذه الهرمونات في منطقة الوِطاء، ولكنَّها تُخزَّن وتُطلَق من الغُدَّة النُّخامِيَّة.