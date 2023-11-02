skip to main content
الغُدَّة النُّخَامِيَّةِ: الغُدَّة الرئيسية

تقوم الغُدَّة النُّخامِيَّة، غدَّة بحجم البازلاء في قاعدة الدماغ، بإنتاج عددٍ من الهرمونات.يُؤثر كلٌّ من هذه الهرمونات في جزء معيَّن من الجسم (عضو أو نسيج مستهدف).لأن الغُدَّة النُّخامِيَّة تتحكم في وظيفة معظم الغدد الصماء الأخرى، فغالبًا ما تسمى الغُدَّة الرئيسية.

الهرمون

العُضو أو النسيج المُستَهدَف

الهرمون الموجِّه لقشر الكظر (ACTH)

الغدَّتان الكُظريَّتان Adrenal glands

الهُرمونُ المُنَبِّهُ للخَلاَيا المِيلاَنِينِيَّة بيتا Beta-melanocyte–stimulating hormone

الجلد

الإندورفينات

الدماغ والجهاز المَناعي

الإنكِيفالِينات Enkephalins

الدماغ

الهرمون المُنبِّه للجريب

المَبيضان أو الخُصيَتان

هرمون النمو

العَضلات والعظام

الهرمون المُلوتِن

المَبيضان أو الخُصيَتان

الأوكسيتوسِين*

الرَّحِم والغدد الثديية

برُولاكتين prolactin

الغُدد الثديية

الهرمون المُنبِّه للدرقيَّة

الغدة الدرقيَّة Thyroid gland

فازوبريسين (الهرمون المضاد لإدرار البول)*

كُليَتان

تحديد موضع الغُدَّة النخامية

* يتمُّ إنتاجُ هذه الهرمونات في منطقة الوِطاء، ولكنَّها تُخزَّن وتُطلَق من الغُدَّة النُّخامِيَّة.

