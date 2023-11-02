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السلفوناميدات sulfonamides

الدواء

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

مافينيد mafenide

سلفاسيتاميد sulfacetamide

سلفاديازين Sulfadiazine

سلفادوكسين

سلفاميثيزول sulfamethizole

سلفانيلاميد

سلفاسالازين

سُلفيزوكسازول sulfisoxazole

تريميثوبريم وسلفاميثوكسازول

عَدوى السَّبيل البوليّ (باستثناء سلفاسالازين وسلفاسيتاميد ومافينيد)

بالنسبة للسلفانيلاميد:التهاب المهبل

بالنسبة إلى السلفاسالازين: الدَّاء المعويّ الالتهابيّ

بالنسبة إلى السلفاسيتاميد: حالات عدوى سطحية في العين

بالنسبة إلى المافينيد والسلفاديازين: فقط موضعيًا لمعالجة الحروق

بالنسبة إلى التريميثوبرين والسلفاميثوكسازُول: عدوى الجلد النَّاجمة عن البكتيريا التي تتأثر بالمُضاد الحيوي وتكون مُقاوِمَةً لمُضادَّات حيوية أخرى، بما فيها العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus المقاومة للميثيسيللين (MRSA).

غثيان وقيء وإسهال

الاستجابات التحسُّسية بما في ذلك الطفح الجلدي، والتأق، والوذمة الوعائية

بلورات في البول (نادرًا)

انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء

حساسيَّة لضوء الشَّمس

زيادة مُحتَملة في الميل نحو النَّزف إذا جرى استخدامها مع الوارفارين

بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم عَوَز نازِعَةِ هيدرُجين الغلُوكُوز -6- فُسفات (انظر الجدول المزيد عن بعض أسباب فقر الدم)، تفكُّك كُريَّات الدَّم الحمراء (فقر الدم)

G6PD = عَوَز نازِعَةِ هيدرُجين الغلُوكُوز -6- فُسفات

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