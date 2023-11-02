السلفوناميدات sulfonamides
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
مافينيد mafenide
سلفاسيتاميد sulfacetamide
سلفاديازين Sulfadiazine
سلفادوكسين
سلفاميثيزول sulfamethizole
سلفانيلاميد
سلفاسالازين
سُلفيزوكسازول sulfisoxazole
عَدوى السَّبيل البوليّ (باستثناء سلفاسالازين وسلفاسيتاميد ومافينيد)
بالنسبة للسلفانيلاميد:التهاب المهبل
بالنسبة إلى السلفاسالازين: الدَّاء المعويّ الالتهابيّ
بالنسبة إلى السلفاسيتاميد: حالات عدوى سطحية في العين
بالنسبة إلى المافينيد والسلفاديازين: فقط موضعيًا لمعالجة الحروق
بالنسبة إلى التريميثوبرين والسلفاميثوكسازُول: عدوى الجلد النَّاجمة عن البكتيريا التي تتأثر بالمُضاد الحيوي وتكون مُقاوِمَةً لمُضادَّات حيوية أخرى، بما فيها العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus المقاومة للميثيسيللين (MRSA).
غثيان وقيء وإسهال
الاستجابات التحسُّسية بما في ذلك الطفح الجلدي، والتأق، والوذمة الوعائية
بلورات في البول (نادرًا)
انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء
حساسيَّة لضوء الشَّمس
زيادة مُحتَملة في الميل نحو النَّزف إذا جرى استخدامها مع الوارفارين
بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم عَوَز نازِعَةِ هيدرُجين الغلُوكُوز -6- فُسفات (انظر الجدول المزيد عن بعض أسباب فقر الدم)، تفكُّك كُريَّات الدَّم الحمراء (فقر الدم)
G6PD = عَوَز نازِعَةِ هيدرُجين الغلُوكُوز -6- فُسفات