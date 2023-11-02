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الحُروق السطحية الصغيرة

يُحاوِلُ مُعظم الأشخاص الذين يُعانون من حروقٍ صغيرةٍ مُعالجتها في المنزل بدلاً من اللجوء إلى الطبيبِ.وفي الواقع، قد تكون تدابير الإسعافات الأوَّلية البسيطة هي كل ما تحتاج إليه مُعالجة الحروق السطحيَّة البسيطة التي تكُون نظيفةً.بشكلٍ عام، الحرق النظيف هُو حرق يُؤثِّرُ فقط في الجلد النظيف، ولا يحتوي على أيَّة جزيئات من الأوساخ أو الطعام.ويُمكن أن يُساعِد سكب ماء بدرجة حرارة الغرفة على الحرق على التخفيفِ من الألم.يُمكن أن تُساعِدُ تغطية الحرق بمرهمٍ غير لاصِقٍ يحتوي على مُضادّ حيويّ ويُباع من دون وصفةٍ طبيةٍ، وضمادٍ مُعقَّم، على الوِقاية من العدوى.

بشكلٍ عام، يُنصَح بأن يقوم الطبيبُ بتفحُّص المريض ومُعالجته إذا كانت هناك حاجة إلى أخذ لقاح الكزاز،وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتفحَّص الطبيبُ الحرقَ إذا كانت أيَّة من السِّمات التالية موجودة فيه:

  • حجمه أكبر من حجم يد الشخص عندما تكون مفتوحةً

  • يحتوي على فقاعاتٍ جلديَّة

  • يجعل الجلد داكنًا أو مُتشقِّقًا

  • ينطوي على الوجه أو اليد أو القدَم أو الأعضاء التناسليَّة أو طيات الجلد

  • ليس نظيفًا بشكلٍ كاملٍ

  • يُسبِّبُ ألمًا لا يخفّ عند تناوُل دواء أسيتامينوفين acetaminophen

  • يُسبِّبُ ألمًا لا يخفّ خلال يومٍ من التعرُّض إلى الحرق

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