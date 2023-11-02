التَّقليل من الدُّهُون والكولستيرول في النِّظام الغذائيّ
نوع الدهن
المصادر من الطعام
التوصيات
الكولستيرول
صفار البيض
اللحم
لُحوم الأعضاء، مثل الكبد
الدَّواجن
مُنتجات الألبان منزوعة الدَّسَم، مثل الحليب الكامل الدَّسم والجبنة والزبدة
تناول كميات أقل من هذه الأطعمة
الدُّهون أُحادِيُّة اللاإشباع Monounsaturated
الأفوكادو
زيت الكانولا
زيت القرطم أو العُصفر Safflower
زيت الزيتون
المكسَّرات
تناول هذه الأطعمة باعتدال
الدُّهون متعدّدة اللاإشباع Polyunsaturated
بعض الزيوت النباتية، مثل زيت فول الصويا وزيت الذرة
الأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون والماكيريل والرنجة والسلمون المُرقَّط
بعض المكسرات والبذور، مثل الجوز وبذور دوَّار الشمس
تناول هذه الأطعمة باعتدال
الدُّهون المُشَبَّعة
اللحوم العادية واللحوم المُصنَّعة
مُنتجات الألبان منزوعة الدَّسَم، مثل الحليب الكامل الدَّسم والجبنة والزبدة
الزيوت النباتية المُهدرجة صناعيًّا
زيت جوز الهند
تناول كميات أقل من هذه الأطعمة (لا تتجاوز 5 إلى 7% من إجمالي السعرات الحرارية)