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التَّقليل من الدُّهُون والكولستيرول في النِّظام الغذائيّ

نوع الدهن

المصادر من الطعام

التوصيات

الكولستيرول

صفار البيض

اللحم

لُحوم الأعضاء، مثل الكبد

الدَّواجن

مُنتجات الألبان منزوعة الدَّسَم، مثل الحليب الكامل الدَّسم والجبنة والزبدة

تناول كميات أقل من هذه الأطعمة

الدُّهون أُحادِيُّة اللاإشباع Monounsaturated

الأفوكادو

زيت الكانولا

زيت القرطم أو العُصفر Safflower

زيت الزيتون

المكسَّرات

تناول هذه الأطعمة باعتدال

الدُّهون متعدّدة اللاإشباع Polyunsaturated

بعض الزيوت النباتية، مثل زيت فول الصويا وزيت الذرة

الأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون والماكيريل والرنجة والسلمون المُرقَّط

بعض المكسرات والبذور، مثل الجوز وبذور دوَّار الشمس

تناول هذه الأطعمة باعتدال

الدُّهون المُشَبَّعة

اللحوم العادية واللحوم المُصنَّعة

مُنتجات الألبان منزوعة الدَّسَم، مثل الحليب الكامل الدَّسم والجبنة والزبدة

الزيوت النباتية المُهدرجة صناعيًّا

زيت جوز الهند

تناول كميات أقل من هذه الأطعمة (لا تتجاوز 5 إلى 7% من إجمالي السعرات الحرارية)

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