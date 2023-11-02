التريميثوبريم و السلفاميثوكسازول
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
التريميثوبريم*
التريميثوبريم والسلفاميثوكسازول (TMP/SMX)
حالات عَدوى ناجمة عن بكتيريا تتأثر بالمضادات الحيوية وتكُون مُقاوِمَةً لمُضادَّات حيوية أخرى، بما فيها العنقودية الذهبيَّة Staphylococcus aureus المُقاوِمَة للميثيسيلين (MRSA)
عدوى مُزمِنَة في البروستات التهاب البروستات
عدوى المثانة عند النساء
الوقاية من تكرار عدوى السبيل البولي عندَ النساء والأطفال
عدوى معوية بسبب بكتيريا مختلفة، مثل الإشريكية القولونية (E. coli)
العلاج والوقاية من الالتهاب الرئوي الناجم عن المُتَكَيِّسَةُ الرِّئَوِيَّة الجيروفيسيَّة (نوع من الفطريات)
تريميثوبريم وحده:التهاب البروستات المزمن وعلاج عدوى السبيل البولي والوقاية منها عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للسلفوناميدات
غثيان وقيء وإسهال
ردات فعل تحسسية (بما في ذلك الطفح الجلدي)
بلورات في البول (نادرًا)
انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء
حساسيَّة لضوء الشَّمس
زيادة مُحتَملة في الميل نحو النَّزف إذا جرى استخدامها مع الوارفارين
الفشل الكلوي عند الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الكُلى
* يُسبب دواء تريميثوبريم تأثيرات جانبية مشابهة لتأثيرات سلفاميثوكسازول، ولكنها أقل شيوعًا.