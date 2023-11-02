* يمكن لأيِّ مُضاد حيوي تقريبًا أن يُسبب إسهالًا مُحدَثًا بالمطثية العسيرة والتهاب القولون، ولكن الكليندامايسين والبنسلينات والسيفالوسبورينات والفلوروكينولونات هِيَ الأسباب الأكثر شُيوعًا.