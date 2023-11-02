البنسلينات
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
أموكسيسيلين Amoxicillin
أمبيسيلين ampicillin
كلوكساسيلين
ديكلوكساسيلين dicloxacillin
فلوكلوكساسيلين
نافسيلين nafcillin
أوكساسيلين oxacillin
البنسلين جي penicillin G
البنسلين في pencillin v
طيف واسع من حالات العَدوى، بما فيها العدوى بالمُكوَّرات العقديَّة، وعدوى المكورات المعوية، والزهري، وداء لايم
ديكلوكساسيلين، ونافسيلين، وأوكساسيلين: غالبًا ما تستخدم لعلاج حالات العدوى بالعنقوديَّة.
غثيان وتقيؤ وإسهال*
ردات فعل تحسسية، مثل الطفح الجلدي والشرى، مع استجابات تأقيَّة خطيرة
تضرر الكلى (التهاب الكلية الخلالي)
* يمكن لأيِّ مُضاد حيوي تقريبًا أن يُسبب إسهالًا مُحدَثًا بالمطثية العسيرة والتهاب القولون، ولكن الكليندامايسين والبنسلينات والسيفالوسبورينات والفلوروكينولونات هِيَ الأسباب الأكثر شُيوعًا.