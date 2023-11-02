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البنسلينات

الدواء

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

أموكسيسيلين Amoxicillin

أمبيسيلين ampicillin

كلوكساسيلين

ديكلوكساسيلين dicloxacillin

فلوكلوكساسيلين

نافسيلين nafcillin

أوكساسيلين oxacillin

البنسلين جي penicillin G

البنسلين في pencillin v

طيف واسع من حالات العَدوى، بما فيها العدوى بالمُكوَّرات العقديَّة، وعدوى المكورات المعوية، والزهري، وداء لايم

ديكلوكساسيلين، ونافسيلين، وأوكساسيلين: غالبًا ما تستخدم لعلاج حالات العدوى بالعنقوديَّة.

غثيان وتقيؤ وإسهال*

ردات فعل تحسسية، مثل الطفح الجلدي والشرى، مع استجابات تأقيَّة خطيرة

تضرر الكلى (التهاب الكلية الخلالي)

* يمكن لأيِّ مُضاد حيوي تقريبًا أن يُسبب إسهالًا مُحدَثًا بالمطثية العسيرة والتهاب القولون، ولكن الكليندامايسين والبنسلينات والسيفالوسبورينات والفلوروكينولونات هِيَ الأسباب الأكثر شُيوعًا.

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