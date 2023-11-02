عندَ الاستحمام، ينبغي وضع الجبيرة في كيس بلاستيكي وإغلاق الجزء العلوي بعناية باستخدام أشرطة مطاطية أو شريط لاصق أو استخدام غطاء مقاوم للماء مصمم لتغطية الجبيرة.وتتوفر مثل هذه الاغطية في الأسوَاق، وهي سهلة الاستخدَام، ويُمكن الاعتماد عليها بشكلٍ كبيرٍ.إذا أصبحت الجبيرة رطبةً، قد تحتفظ الحشوة تحتها بالرطوبة؛ولذلك، يُمكن استخدام مجفف الشعر للتخلّص من بعض الرطوبة،أو ينبغي تغيير الجبيرة للوقاية من تشقق الجلد.
ينبغي عَدمُ إدخال أي شيء في الجبيرة (على سبيل المثال، للقيام بالحكّ).
ينبغي تفحُّصُ الجلد حول الجبيرة كل يوم، وإبلاغ الطبيب عن أية مناطق حمراء أو مؤلمة.
ينبغي تفحُّص حواف الجبيرة كل يوم، وعند الإحساس بأنَّها أصبحت خشنةً، ينبغي وضع شريط لاصقٍ ناعمٍ أو منديل ورقيّ أو قطعة قماش أو مادة ناعمةٍ أخرى لتعمل مثل حشوة لحواف الجبيرة ولتحول دُون أن تُسبب إصابة للجلد.
عندَ الراحة، ينبغي تحريك الطرف المُصاب الذي عليه الجبيرة بحذر، وربما عن طريق وضعه على وسادة صغيرة، وذلك للوقاية من ان تخترق حواف الجبيرة الجلدَ.
ينبغي رفع الجبيرة بانتظام وفقًا لتعليمات الطبيب وذلك للسيطرة على التورم.
ينبغي الاتصالُ بالطبيب فورًا إذا تسببت الجبيرة في ألم متواصل أو شعر المريض بأنها مشدودة جدًا.قد تنجُم هذه الأَعرَاض عن قرحات الضغط أو التورُّم، وهي حالات قد تحتاج إلى إزالة الجبيرة فورًا.
ينبغي الاتصال بالطبيب إذا كانت تنبعث رائحة من الجبيرة أو إذا حدثت حُمَّى،فقد تُشيرُ هذه الأَعرَاض إلى وجود عدوى.
ينبغي الاتصالُ بالطبيب إذا كانت الجبيرة تُسبب تفاقمًا للألم أو خدرًا جديدًا أو ضعفًا،فقد تشير هذه الأَعرَاض إلى مُتلازمة الحيز.