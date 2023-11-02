الأورامُ الأولية التي تنشأ في الحبل الشوكي أو بالقُرب منه*
نَوع الورم
أصل أو منشأ الورم
حَالة السرطان
الورم النجميّ
خلايا النَّسيج الذي يدعم الخلايا العصبية
سرطانيَّة
ورم حبليَ Chordoma
خلايا معينة من الجنين تكون مسؤولة عن تطور الحبل الشوكيّ
سرطانية وغزوانية ولكنها تنتشر ببطء
وَرم بطاني عصبي
الخلايا التي تُبطِّنُ القناة في مركز الحبل الشوكيّ
غير سرطانية أو سرطانية
الورم السحائيّ
خلايا طبقات النسيج التي تُغطِّي الحبل الشوكيّ (السَّحايا)
غير سرطاني غالبًا، ولكنه قد يعود من جديد
يكون النكس سرطانيًا في بعض الأحيان
الورم الليفي العصبيّ
الخلايا التي تدعَم الأعصاب المحيطيَّة (الأعصاب خارج الدِّماغ والحبل الشوكيّ)
غير سرطانيّ عادةً
ورم بطاني عصبي مخاطي حليمي
نسيج العصب خارج الحبل الشوكي
غير سرطاني، ولكنه قد يعود من جديد
الوَرم الشفانيّ
الخلايا (تُسمَّى خلايا شفان Schwann cells) التي تلتفّ حول ألياف العصب المحيطي وتُشكِّل الغمد الميالينيّ myelin sheath
غير سرطانيّ عادةً
* قد تحدث هذه الأورام عند الأطفال والبالغين اليافعين.