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الأَعرَاض التي يمكن أن تحدث في المتلازمة السابقة للطمث

جسديَّة

  • الشُّعور بضربات القلب (الخفقان)

  • وجع الظهر

  • التَّطبُّل

  • امتلاء وألم الثدي

  • تغيرُّات في الشهية والرَّغبة الشديدة في تناول أطعمة مُعيَّنة

  • الإمساك

  • الشعور بتشنُّجات أو بثِقَل أو بضغط في الجزء السُّفلي من البطن

  • الدَّوخة بما في ذلك الدُّوار

  • سهولة حدوث الكدمات

  • الإغماء

  • التعب

  • الصداع

  • الهبَّات السَّاخنة

  • الأرق، بما في ذلك صعوبة الاستغراق في النَّوم أو الاستمرار فيه خلال اللَّيل.

  • الشعور بألم في العضلات والمَفاصِل

  • نقص الطاقة

  • الغثيان والتقيّؤ

  • الإحساس بدبابيس أو إبر في اليدين والقدمين

  • حدوث مشاكل جلديَّة، مثل حبُّ الشباب والتهاب الجلد الحاكِّ المُتوضِّع

  • تورُّم اليدين والقدمين

  • زيادة الوزن

نفسي

  • الهِياج

  • القلق

  • تَخليط ذهنيّ

  • نوبات البكاء

  • الاكتئاب

  • صعوبة التركيز،

  • فرط حساسيَّة انفعالي

  • النسيان أو فقد الذاكرة

  • التهيج

  • تقلُّبات المزاج أو تفاقم اضطرابات المزاج الموجودة بالفعل

  • العَصبيَّة

  • سهولة الغضب والانفعال

  • انسحاب إجتماعي

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