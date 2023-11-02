الأَعرَاض التي يمكن أن تحدث في المتلازمة السابقة للطمث
جسديَّة
الشُّعور بضربات القلب (الخفقان)
وجع الظهر
التَّطبُّل
امتلاء وألم الثدي
تغيرُّات في الشهية والرَّغبة الشديدة في تناول أطعمة مُعيَّنة
الإمساك
الشعور بتشنُّجات أو بثِقَل أو بضغط في الجزء السُّفلي من البطن
الدَّوخة بما في ذلك الدُّوار
سهولة حدوث الكدمات
الإغماء
التعب
الصداع
الهبَّات السَّاخنة
الأرق، بما في ذلك صعوبة الاستغراق في النَّوم أو الاستمرار فيه خلال اللَّيل.
الشعور بألم في العضلات والمَفاصِل
نقص الطاقة
الغثيان والتقيّؤ
الإحساس بدبابيس أو إبر في اليدين والقدمين
حدوث مشاكل جلديَّة، مثل حبُّ الشباب والتهاب الجلد الحاكِّ المُتوضِّع
تورُّم اليدين والقدمين
زيادة الوزن
نفسي
الهِياج
القلق
تَخليط ذهنيّ
نوبات البكاء
الاكتئاب
صعوبة التركيز،
فرط حساسيَّة انفعالي
النسيان أو فقد الذاكرة
التهيج
تقلُّبات المزاج أو تفاقم اضطرابات المزاج الموجودة بالفعل
العَصبيَّة
سهولة الغضب والانفعال
انسحاب إجتماعي