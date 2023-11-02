الأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي
وجدت إحدى الدراسات أن 11٪ من الأطفال في الولايات المتحدة يتعرضون لأحد أشكال العنف الأسري كل سنة، وأن 26٪ منهم يتعرضون لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الأسري خلال حياتهم (1).قد يصاب هؤلاء الأطفال بمشاكل بما في ذلك (2):
وقد يلوم الطفل نفسه على ما هو عليه.
قد يهرب الأطفال الأكبر سنا من المنزل الذي يتعرضون فيه للعنف.
قد يُقدِم الجاني على تعنيف الأطفال جسديًا أيضًا.يزداد خطر تعرض الأطفال لسوء المعاملة الجسدية إذا نشأوا في بيوتٍ يمارس فيها العنف المنزلي.
1.Hamby S, Finkelhor D, Turner H: Children’s exposure to intimate partner violence and other forms of family violence: Nationally representative rates among US youth.OJJDP Juvenile Justice Bulletin - NCJ 232272, 1-12, 2011.Washington, DC: US Government Printing Office
2.American Academy of Child and Adolescent Psychiatry: Domestic Violence and Children No. 109; Updated September 2023