الأطعمة والمشروبات التي قد تُسبب الإسهال
الأطعمة أو المشروبات
العَوامِل المُسبِّبة للإسهال
العلكة الخالية من السُّكَّر أو النعناع أو الكرز الحلو أو الخوخ
الهيكسيتولات، أو السوربيتول، أو المانيتول
عصير التفاح أو عصير الكُمِّثرى أو العنب أو العسل أو التمر أو الجوز أو التين أو المشروبات الغازية (لاسيَّما نكهات الفواكه) أو الخوخ أو شراب الوافل أو شراب القيقب
الفركتوز
الحليب أو الآيس كريم أو لبن الزبادي أو الجبن الطَّري
اللاكتوز
القهوة أو الشاي أو مشروبات الكولا أو بعض علاجات الصُّدَاع من دون وصفة الطَّبيب
الكافيين