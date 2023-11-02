skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

الأطعمة والمشروبات التي قد تُسبب الإسهال

الأطعمة أو المشروبات

العَوامِل المُسبِّبة للإسهال

العلكة الخالية من السُّكَّر أو النعناع أو الكرز الحلو أو الخوخ

الهيكسيتولات، أو السوربيتول، أو المانيتول

عصير التفاح أو عصير الكُمِّثرى أو العنب أو العسل أو التمر أو الجوز أو التين أو المشروبات الغازية (لاسيَّما نكهات الفواكه) أو الخوخ أو شراب الوافل أو شراب القيقب

الفركتوز

الحليب أو الآيس كريم أو لبن الزبادي أو الجبن الطَّري

اللاكتوز

القهوة أو الشاي أو مشروبات الكولا أو بعض علاجات الصُّدَاع من دون وصفة الطَّبيب

الكافيين

في هذه الموضوعات