الأطعمة التي تؤثِّر في وظائف الجهاز الهضمي غالبًا
الأطعمة التي من المحتمل أن تُسبِّبَ حدوث رخاوةٍ عند التَّبرُّز أو تؤدِّي إلى تشكُّل الكثير من الغازات
جميع المشروبات المحتوية على الكافيين وخصوصًا القهوة مع الهِندِباء
عصائر الفاكهة: البرتقال والتُّوت البرِّي والتُّفَّاح
الهليون وخضروات الفصيلة الصليبيَّة مثل القرنبيط، والملفوف، والكرنب
نخالة الحبوب وخبز القمح الكامل والأطعمة الغنيَّة بالألياف
المعجَّنات والحلوى والشوكولاتة وشراب وافلي والكعك
الكُحول
الحليب ومشتقَّاته (عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز)
الأطعمة التي يُحتمل أن تُسبِّبَ الإمساك أو تساعد على ضبط البراز الرَّخو
الأرز الأبيض والخبز الأبيض والبطاطس والمعكرونة
اللحوم ولحم العجل الرَّضيع والدَّواجن والأسماك
الخضار المطبوخة
الموز