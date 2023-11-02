الأسباب والسمات الشائعة لخلل الانتصاب
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات†
اضطرابات الأوعية الدموية
انسداد الشرايين (داء الأوعية المحيطي)
العرج claudication (إحساس مؤلم وتشنج وإرهاق في عضلات الساقين يحدث بانتظام وبشكل مُتوقع في أثناء ممارسة التمارين الرياضية والنشاطات الجسدية، ولكنه يزول بسرعة عند الاستراحة)
عوامل الخطر عادةً (مثل ارتفاع ضغط الدم، السكّري، مستويات الكولسترول والدهون غير الطبيعية)
مقارنة ضغط الدم المقيس في الكاحل والذراع بنفس الوقت (يُسمى ذلك منسَبُ الكاحل-العضد ankle-brachial index)
اختبار عوامل الخطر (مثل ارتفاع مستويات الغلوكوز والدهون في الدم)
قياس الجريان الدموي بتخطيط الصدى في شرايين القضيب
التسريب الوريدي (عندما لا تتمكن الأوردة في القضيب من منع الدم من مغادرة القضيب خلال الانتصاب، كما يحدث عادةً)
الانتصاب الذي يحدث دون التمكن من المحافظة عليه
فحص شرايين القضيب بتخطيط الصدى
اضطرابات الأعصاب
الأذية العصبية الناجمة عن داء السكّري (اعتلال الأعصاب السكّري diabetic neuropathy)
إصابة معلومة بالسكّري
في بعض الأحيان الخدر، والإحساس بالحرقة، أو علامات الألم في القدم
سلس البول في بعض الأحيان
فحص الطبيب
تخطيط كهربية العضل ودراسات التوصيل العصبي في بعض الأحيان
نوبات متقطعة من الوهن أو الخدر في أجزاء مختلفة من الجسم في أوقات مختلفة
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
البزل النخاعي spinal tap في بعض الأحيان واختبارات السائل الشوكي
إصابة العصب في أثناء جراحة الحوض أو المُعالجة الشعاعيَّة
إجراء عمل جراحي مؤخرًا (مثل استئصال البروستات الكلي) أو معالجة شعاعية
فحص الطبيب فقط
اضطرابات الحبل الشوكي (مثل الأورام أو الإصابات)
خدر في المنطقة بين القضيب والشرج
أعراض أخرى عادةً لاضطرابات الحبل الشوكي (مثل الخدر والضعف في الساقين والسلس)
التصوير بالرنين المغناطيسي MRI
الضغط المطول على المؤخرة والمنطقة التناسلية، كما يحدث عند ركوب الدراجة الهوائية أو الحصان
الرياضيين المحترفين الذين يركبون الدراجة لفترات طويلة
تحدث الأعراض لفترة قصيرة بعد الركوب
فحص الطبيب فقط
ألم في الحوض أو منطقة العجان وأعراض بولية مزعجة، مثل الألم والإحساس بالحرقة عند التبول، ووجود دم في البول، والتبول بشكل متكرر، أو مواجهة صعوبة في أثناء التبول
اختبار البول
السكتة الدماغية
وجود إصابة معلومة بالسكتة الدماغية
فحص الطبيب فقط
الاضطرابات الهُرمونِيَّة
قصور الغدد التناسلية (عوز هرمون التستوستيرون)
تدني الرغبة الجنسية، واضطرابات النوم، والاكتئاب، وتقلبات المزاج
في النهاية، تراجع حجم العضلات، والخصيتين، وكثافة العظم، وأشعار الجسم
في النهاية، زيادة دهون الجسم وحجم الثديين
قياس مستويات التستوستيرون في الدم
استدارة الوجه، وزيادة الدهون في جذع الجسم، وظهور أثلام قرمزية على البطن، وارتفاع ضغط الدم، وتقلبات المزاج
قياس مستويات هرمون الكورتيزول في البول
اختِبارات الدم في بعض الأحيان
فرط نشاط الغُدَّة الدرقية الشديد (فرط الهرمونات الدرقية)
التململ، وزيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والارتجاف، وخسارة الوزن، وعدم القدرة على تحمل الحرارة
قياس مستويات الهرمونات الدرقية في الدم
قصور نشاط الغُدَّة الدرقية الشديد (عوز الهرمونات الدرقية)
الخمول، وتباطؤ معدل ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، وزيادة سماكة الجلد، ونقص الشهية، وزيادة الوزن، وعدم القدرة على تحمل البرودة
قياس مستويات الهرمونات الدرقية في الدم
الاضطرابات البنيوية
داء بيروني (تشكل نسج تندبية ضمن النسيج الانتصابي للقضيب)
نسج قاسية في القضيب
التواء القضيب بشكل شديد في أثناء الانتصاب
الشعور بألم في أثناء الجماع في كثيرٍ من الأحيان
فحص الطبيب فقط
تصوير القضيب بتخطيط الصدى لتحديد موقع النسج التندبية عادةً
المبال التحتاني Hypospadias (عيب خلقي)
يتوضع الإحليل على الجانب السفلي من القضيب
فحص الطبيب فقط
صغر القضيب microphallus (عيب ولادي)
صغر حجم القضيب بشكل غير طبيعي
فحص الطبيب فقط
الاضطرابات النَّفسيَّة
الحزن، والعجز، واليأس، ونَقص الشَّهية، ومشاكل النوم
فحص الطبيب فقط
قلق الأداء أو الشدة النفسية
الانتصاب الكامل في أثناء النوم وعند الاستمناء (العادة السرية)
القلق بخصوص الأداء الجنسي
في بعض الأحيان، خلل الانتصاب الذي يحصل عند ممارسة الجنس مع شريكة جنسية محددة أو في مواقف محددة
فحص الطبيب فقط
أخرى
الأدوية (انظر جدول بعض الأدوية الشائعة التي يمكن أن تسبب خلل الانتصاب)
وجود قصة سابقة لتناول أدوية يُعرف عنها التسبب بخلل الانتصاب
فحص الطبيب فقط
نقص تأكسج الدم Hypoxemia (انخفاص مستويات الأُكسِجين في الدم بشكل مزمن)
اضطراب رئوي مزمن عادةً (مثل الداء الرئوي الانسدادي المزمن)
قياس التأكسج النبضي pulse oximetry (قياس مستويات الأُكسِجين في الدم)
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† غالبًا ما يجري قياس مستويات هرمون التستوستيرون.إذا كانت مستوياته منخفضة، فسوف يقوم الطبيب بقياس مستويات هرمونات أخرى.
يُقصد بالاختصار ED خلل الانتصاب، والاختصار MRI التصوير بالرنين المغناطيسي.