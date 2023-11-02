الأسبابُ الشائعة لفقر الدم
آلية
أمثلة
النزف المفرط المزمن
سرطان في القناة الهضميَّة
بوليبات أو سلائل القناة الهضميَّة
قرحات المعدة أو الأمعاء الدَّقيقة
النزف المفرِط المفاجئ
الإصابات
تَمزُّق أحد الأوعية الدموية
الجراحة
نقص إنتاج الكريَّات الحمر
اضطراب استعمال الكحول
فقر الدم اللاتنسجي/ عدم تنسج كريات الدم الحمراء النقية
التهاب مزمن، أو عدوى، أو سرطان (فقر الدم الناجم عن مرض مزمن)
سَّرطان نقيلي وصل إلى نقي العظم
خلل تنسج النقي (شذوذات في نسيج نقي العظم)
التليف النقوي (تندب نقي العظم)
زيادة تخرُّب الكريَّات الحمر
التفاعلات المناعيَّة الذاتيَّة تجاه الكريَّاتالحمر
تضخُّم الطُّحَال
عوز نازعة هيدروجين الغلوكوز -6- فسفات (G6PD)
كثرة الكريَّات الإهليلجيَّة الوراثية Hereditary elliptocytosis
تكوُّر الكريات الحمر الوراثيّ Hereditary spherocytosis
كَثْرَةُ الكُرَيَّاتِ المُفَوَّهَة الوراثيَّة hereditary stomatocytosis
كثرة الكريَّات الجافة الوراثيَّة Hereditary xerocytosis
الأضرار الفيزيائية لخلايا الدم الحمراء، مثل انحلال الدم المرتبط بصمام القلب (تخرب خلايا الدم الحمراء)، واعتلال الأوعية الدقيقة الخثاري (تخرب خلايا الدم الحمراء، وانخفاض تعداد الصفَيحات الدموية، وأذية الأعضاء بسبب تشكُّل جلطات في الأوعية الدموية الصغيرة)
البِيلَة الهيمُوغلُوبينِيَّة الَّليلِيَّة الانتِيابِيَّة Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
فقر الدم المنجلي (داءُ الهيموغلوبين SS، داءُ الهيموغلوبين S-C، ثَلاسيمية الهيموغلوبين S-Beta)
الثلاسيمية (يحدث كلا الأمرين: تناقص إنتاج الخلايا الحمراء بسبب تخرب طليعة الخلايا الحمراء في نقي العظام وزيادة تخرب خلايا الدم الحمراء في الدورة الدموية)