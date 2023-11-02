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الأسبابُ الشائعة لفقر الدم

آلية

أمثلة

النزف المفرط المزمن

أورام المَثانة

سرطان في القناة الهضميَّة

النزف الطمثي الغزير

البواسير

أورام الكُلى

نزف في الأنف (رُعاف)

بوليبات أو سلائل القناة الهضميَّة

قرحات المعدة أو الأمعاء الدَّقيقة

النزف المفرِط المفاجئ

الإصابات

الوِلادة

تَمزُّق أحد الأوعية الدموية

الجراحة

النزف في السبيل المعدي المعوي

نقص إنتاج الكريَّات الحمر

اضطراب استعمال الكحول

فقر الدم اللاتنسجي/ عدم تنسج كريات الدم الحمراء النقية

التهاب مزمن، أو عدوى، أو سرطان (فقر الدم الناجم عن مرض مزمن)

عَوَز الفولات

عَوَز الحديد

ابيِضَاض الدم

ورم لمفي

سَّرطان نقيلي وصل إلى نقي العظم

خلل تنسج النقي (شذوذات في نسيج نقي العظم)

التليف النقوي (تندب نقي العظم)

الوَرمُ النِّقوي المتعدِّد

عوز فيتامين B12

زيادة تخرُّب الكريَّات الحمر

التفاعلات المناعيَّة الذاتيَّة تجاه الكريَّاتالحمر

تضخُّم الطُّحَال

عوز نازعة هيدروجين الغلوكوز -6- فسفات (G6PD)

داء الهيموغلوبين C

كثرة الكريَّات الإهليلجيَّة الوراثية Hereditary elliptocytosis

تكوُّر الكريات الحمر الوراثيّ Hereditary spherocytosis

كَثْرَةُ الكُرَيَّاتِ المُفَوَّهَة الوراثيَّة hereditary stomatocytosis

كثرة الكريَّات الجافة الوراثيَّة Hereditary xerocytosis

الأضرار الفيزيائية لخلايا الدم الحمراء، مثل انحلال الدم المرتبط بصمام القلب (تخرب خلايا الدم الحمراء)، واعتلال الأوعية الدقيقة الخثاري (تخرب خلايا الدم الحمراء، وانخفاض تعداد الصفَيحات الدموية، وأذية الأعضاء بسبب تشكُّل جلطات في الأوعية الدموية الصغيرة)

البِيلَة الهيمُوغلُوبينِيَّة الَّليلِيَّة الانتِيابِيَّة Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

فقر الدم المنجلي (داءُ الهيموغلوبين SS، داءُ الهيموغلوبين S-C، ثَلاسيمية الهيموغلوبين S-Beta)

الثلاسيمية (يحدث كلا الأمرين: تناقص إنتاج الخلايا الحمراء بسبب تخرب طليعة الخلايا الحمراء في نقي العظام وزيادة تخرب خلايا الدم الحمراء في الدورة الدموية)

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