الأدوية المُضادَّة للذهان
الأدوية
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
الأدوية المُضادَّة للذهان من الجيل الأول
كلوربرومازين Chlorpromazine
فلوفينازين*
هالوبيريدول*
وكسابين Loxapine
موليندون Molindone
بيرفينازين Perphenazine
بيموزيد Pimozide
ثيوريدازين Thioridazine
ثيوتيكسين Thiothixene
تريفلوبيرازين Trifluoperazine
جفاف الفَم
تغيُّم الرؤية
النوبات الصرعيَّة أو الاختلاجات
زيادة معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم
الإمساك
الرجفان المفاجئ والذي غالبًا ما يمكن عكسه، وتيبس العضلات الذي غالبًا ما يُفضي إلى الصلابة
الحركات اللاإرادية للوجه والذراعين (خلل الحركة المتأخر tardive dyskinesia)
صلابة العضلات، والحمى، وارتفاع ضغط الدم، والتغيرات في الوظيفة الذهنية (المُتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان)
تكون الآثار الجانبية للأدوية أكثر احتمالاً بكثير عند كبار السن والأشخاص الذين يعانون من خلل في التوازن أو حالات مرضية خطيرة.
تتوفر أشكال دوائية مديدة المفعول من حقن هالوبيريدول haloperidol و فلوفينازين fluphenazine.
ينصح بفحص العين وتخطيط كَهربيَّة القلب (ECG) في أثناء استخدام ثيوريدازين thioridazine.
مضادات الذهان من الجيل الثاني
أريبيبرازول*
أسينابين Asenapine
بريكسبيبرازول Brexpiprazole
كاريبرازين Cariprazine
كلوزابين Clozapine
إيلوبيريدون Iloperidone
لوماتيبون Lumateperone
لوراسيدون Lurasidone
أولانزابين*
باليبيريدون Paliperidone
كيوتيابين Quetiapine
ريسبيريدون*
زيبراسيدون Ziprasidone
النعاس وزيادة الوزن (الأكثر شيوعًا)، وهو ما قد يكون كبيرًا
يزيد بعض هذه الأدوية من خطر تراكم الدهون في البطن، وارتفاع مستويات الكولستيرول في الدم، وارتفاع ضغط الدم، ومقاومة تأثيرات الأنسولين (المُتلازمة الاستقلابية)
تكون الأدوية المُضادَّة للذهان من الجيل الثاني أقل خطرًا للتسبب بالرجفان، وتيبس العضلات، والحركات اللاإرادية (بما في ذلك خلل الحركة المتأخر tardive dyskinesia)، ووالمُتلازمة الخبيثة للأدوية المضادة للذهان، ولكن قد تحدث التأثيرات الجانبية الأخرى.
تتوفر أشكال دوائية مديدة المفعول من حقن الأريبيبرازول aripiprazole، والأولانزابين olanzapine، والريسبيريدون risperidone.
يُستخدم الكلوزابين على نطاق ضيق جدًا أحيانًا، لأنه قد يسبب تثبيطًا نقِي العِظام، وانخفاضًا في عدد كريات الدَّم البيضاء، واختِلاجَات.ولكنه غالبًا ما يكون فعالاً عند الأشخاص الذين لا يستجيبون للأنواع الأخرى من الأدوية المضادة للذهان.
يكون الدواءان كلوزابين clozapine وأولانزابين olanzapine الأكثر احتمالاً للتسبب بزيادة الوزن، في حين يكون دواء أريبيبرازول aripiprazole الأقل احتمالاً.
لا يُسبب دواء زيبراسيدون ziprasidone أي زيادة في الوزن، ولكنه قد يؤدي إلى شذوذات على جهاز التخطيط الكهربائي.
تكون أدوية أريبيبرازول ، وبريكسبيبرازول ، وكاريبرازين ، وزيبراسيدون هي الأقل خطراً للتسبب في المُتلازمة الاستقلابية.
يكون خطر التأثيرات الجانبية الاستقلابية والحركية أقل مع دواء لوماتيبون، ولكنه يتداخل مع الذهان المتصل بالخرف عند المسنين.
* يتوفر كحقنة عضلية مديدة المفعول للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تناول الأدوية الفموية.