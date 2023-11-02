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الأدوية المستخدمة في علاج الزرق

الدواء

بعض التأثيرات الجانبية

ملاحظات

مركبات شبيهة بالبروستاغلاندين

بيماتوبروست Bimatoprost

لاتانوبروست Latanoprost

تافلوبروست Tafluprost

ترافوبروست Travoprost

زيادة التصبغ في العين والجلد

تطاول وتسمك الرموش

ألم في العضلات والمَفاصِل والظهر

طفح جلدي

تفاقم محتمل للالتهاب في الجزء الأمامي من العين (التهاب العنبية uveitis)

آلية العمل: زيادة التصريف من الخلط الزجاجي

تُعطى بشكل:قطرات عينية

ملاحظات أخرى: يمكن أن تترك هذه القطرات بعض التأثيرات الجانبية الخطيرة المعممة.

حاصرات بيتا Beta-blockers

تيمُولول Timolol

بيتاكزولول Betaxolol

كاريتولول Carteolol

ليفوبيتاكسالول Levobetaxalol

ليفوبونولول Levobunolol

ميتيبرانولول Metipranolol

ضيق في التنفُّس عند الأشخاص الذين يعانون من الربو أو أمراض الرئة الأخرى التي تسبب الأزيز

تباطؤ ضربات القلب

الأَرق

التعب

الاكتئاب

تَخليط ذهنيّ

العجز الجنسي

انظر الجدول الأدوية الخافضة لضغط الدَّم

آلية العمل: تُقلل من إنتاج الخِلط الزجاجي

تُعطى بشكل:قطرات عينية

ملاحظات أخرى: لا تؤثر هذه الأدوية في حجم الحدقة.

تكون بعض الآثار الجانبية أكثر سوءًا عند الأشخاص المصابين بحالات قلبية أو وعائية دموية.

قد تتطور بعض التأثيرات الجانبية بشكل بطيء، وقد تُعزى بشكل خاطئ للشيخوخة أو غير ذلك من العمليات الجسدية.

الأدوية ذات الفعل الكوليني*

كارباكول Carbachol

بيلوكاربين Pilocarpine

التعرُّق

الصداع

حركات اهتزازية لا إرادية

الارتعاش

زيادة إنتاج اللعاب

إسهال، تشنجات بطنية، غثيان

آلية عمل الأدوية: تضييق حجم الحدقة وزيادة تدفق الخِلط المائي

تُعطى بشكل:قطرات عينية

ملاحظات أخرى: تقل فعالية هذه القطرات العينية عن فعالية حاصرات بيتا

قد يحتاج المرضى الذين لديهم حدقات عين داكنة قطرات عينية أكثر قوة.

تُصعّب هذه القطرات على العين مهمة التكيف مع الظلام.

مثبطات الكُولِينِستيراز*

إيكوتيوفات Echothiophate

مثل الناهضات ذات الفعل الكوليني، ولكنها أكثر احتمالاً

آلية عمل الأدوية: تضييق حجم الحدقة وزيادة تدفق الخِلط المائي

تُعطى بشكل:قطرات عينية

ملاحظات أخرى: تتميز هذه القطرات بمفعولها المديد جداً.

يمكن أن تُسبب الساد العيني وانفصال الشبكية، وينبغي عدم وصفها للأشخاص الذين يشكون من الزرق مغلق الزاوية.

تُصعّب هذه القطرات على العين مهمة التكيف مع الظلام.

مثبطات Rho kinase

نتارسوديل Netarsudil

احمرار العين

الأوعيَة الدموية المتمزقة في العين

ترسبات القرنية

آلية العمل: زيادة التصريف من الخلط الزجاجي

تُعطى بشكل:قطرات عينية

ناهضات الأَدرينِيَّات-ألفا

أبراكلونيدين Apraclonidine

بريمونيدين Brimonidine

ارتفاع ضغط الدَّم أو زيادة معدل ضربات القلب

اضطراب النظم القلبي

قد تؤدي إلى توسع حدقة العين بشكل كبير

أبراكلونيدين: معدل عال لردات الفعل التحسسية، وتراجع استجابة الجسم للدواء إذا جرى إعطاؤه لفترة طويلة بحيث يحتاج المريض لجرعات أكبر للحصول على نفس التأثير (تسرع المقاومة tachyphylaxis)

بريمونيدين: قد يُسبب جفاف الفم، ويتميز بمعدل ردات فعل تحسسية أقل من الأدوية الأخرى، ولكن يمكن أن يكون مميتًا عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين

آلية العمل: تقليل إنتاج الخِلط الزجاجي وزيادة تدفقه

تُعطى بشكل:قطرات عينية

مثبطات الأنهيدرازُ الكَربُونِيَّة

أسيتازولاميد acetazolamide

برينوزولاميد Brinzolamide

دوروزولاميد Dorzolamide

ميثوزولاميد Methazolamide

أسيتازولاميد وميثازولاميد :

التعب

تبدل حاسة التذوق

نََقص الشَّهية

الاكتئاب

حصيات الكلية

اضطرابات مستويات الأملاح (الكهارل) في الجسم

الخدر أو التنميل

زيادة أو تدني تعداد كريات الدم

نقص الوَزن

الغثيان

الإسهال

البرينزولاميد والدورزولاميد:

الإحساس بطعم سيء في الفم

طفح جلدي

آلية العمل: تُقلل من إنتاج الخِلط الزجاجي

تُعطى بشكل: بالنسبة للأسيتازولاميد: عن طريق الفم أو الوريد

بالنسبة للميثازولاميد: عن طريق الفم

بالنسبة للبرينزولاميد والدوروزلاميد: بشكل قطرات عينية

إدرار البول التناضحي

غلسيرين

مانيتول

زيادة إنتاج البول

يمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة عند بعض الأشخاص (على سبيل المثال، تفاقم فشل القلب أو الاختلال الوظيفي في الدماغ) عن طريق تغيير مستويات الأملاح في الجسم (الكهارل) أو قد تُسبب التجفاف

آلية العمل: زيادة تركيز الأملاح في الدم، مما يؤدي إلى سحب السوائل من العين بآلية التناضح

تُعطى بشكل: بالنسبة للغليسرين: عن طريق الفم

بالنسبة للمانيتول: عن طريق الوريد

ملاحظات أخرى: تُستخدم هذه الأدوية غالبًا في علاج الزرق الحاد مغلق الزاوية.

* نادرًا ما تُستخدم هذه الأدوية

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