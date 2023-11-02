* تحدث اختلاجات الغيبة اللانموذجيَّة والاختلاجات التوتُّريَّة والاختلاجات الوَنائيَّة عادةً كجزءٍ من شكلٍ شديد للصَّرَع يُسمَّى مُتلازمة لينوكس غاستو، وهي تبدأ قبل أن يبلغ عُمر الطفل 4 أعوَام.