الأدوية المستخدمة في علاج الاختلاجات
الدواء
الاستخدَام
بعض التأثيرات الجانبية
أسيتازولاميد acetazolamide
يُستخدم لمُعَالجة اختلاجات الغيبة عندما تكُون الأدوية الأخرى المضادة للختلاجات غيرَ فعَّالة
لمُعالجة حصى الكلى والتجفاف وحالات اختلال التوازُن الكيميائيّ في الدَّم
كانابيديول
مُتلازمة درافيت
الاختلاجات التوتُّريَّة أو الوَنائيَّة في مُتلازمة لينوكس غاستو*
النعاس، والضرر الكبدي، ونَقص الشَّهية، والتَّعب، والأرق، والإسهال
كاربامازيبين carbamazepine
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
النوبات ذات البداية المعممة بشكل ثانويّ (بما فيها الاختلاجات التوترية الرمعيَّة من البؤريَّة إلى ثُنائيَّة الجانب)
انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (قلة العدلات)، إنتاج عدد قليل جدًا من خلايا الدم (فقر الدم اللاتنسجي، الذي يمكن أن يكون قاتلاً)، انخفاض عدد الصفائح الدموية (قلة الصفيحات)، طفح جلدي شديد، اضطراب في الجهاز الهضمي، تلف الكبد، تداخل في الكلام (عسر التلفظ)، الخمول والدوخة والرؤية المزدوجة
سينوبامات
النوبات ذات البداية البؤرية مع أو بدون النوبات التوترية الرمعيَّة من البؤريَّة إلى ثُنائيَّة الجانب†
الدوخة، والرؤية المزدوجة، والنعاس، والتعب، وفي حالات نادرة، الأفكار الانتحارية
كلوبازام clobazam
نوبات الغَيبة absence seizures
مُتلازمة درافيت
النَّوبات ذات البداية البؤريَّة أو النوبات التوترية الرَّمعية من البؤرية إلى الثنائية† عندما تكُون الأدوية المُضادَّة للاختلاجات غير فعَّالة.
أحيانًا الاختلاجات التوتُّريَّة أو الوَنائيَّة في مُتلازمة لينوكس غاستو*
الوَسَن والإمسَاك وضعف التنسيق والأفكَار الانتحاريَّة والإدمان على الأدوية والتهيُّج وصُعوبة البلع
كلونازيبام clonazepam
النوبات الونائيَّة
اختلاجات الغّيبة اللانموذجيَّة في مُتلازمة لينوكس-غاستو*
تشنُّجات الصَّرَع (الطفليّ)
نوبات الرَّمع العضليّ
النعاس، والسُّلوك غير الطبيعيّ، وضعف التناسق، وضعف فعَّالية الدَّواء بعد فترة تتراوح بين 1 إلى 6 أشهُر
ديفالبروكس ‡
نوبات الغَيبة absence seizures
التشنجات الصرعية
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
النَّوبات التوتُّرية الرَّمعيَّة ذات البداية المُعمَّمة
الصَّرَع الرَّمعيّ العَضليّ اليفعيّ
نوبات الرَّمع العضليّ
الاختلاجات التوتُّريَّة أو الوَنائيَّة في مُتلازمة لينوكس غاستو*
الغَثيان والتقيُّؤ وألم البطن والإسهَال والوَسن المُؤقَّت والارتعاش وتساقُط الشَّعر القابل للشفاء واكتِساب الوزن وضَرَر الكبِد
زيادة إلى حدٍّ ما في خطر العيوب الخلقيَّة في الحبل الشوكيّ أو العمود الفقريّ أو الدِّمَاغ (عُيوب الأنبوب العصبيّ)، وذلك بالمُقارنة مع الأدوية الأخرى المضادة للاختلاجات.
إسليكاربازيبين eslicarbazepine
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
الدَّوخة أو الارتعاش أو الرؤية المُزدَوجة أو تغيُّم الرؤية والوَسن والصُّدَاع والغثيان والتقيُّؤ وانخفاض مُستوى الصوديوم في الدَّم والأفكَار الانتحاريَّة والتفاعلات الجلديَّة مثل الطفح (تكُون خطيرةً أحيانًا)
إيثوسَكسِيميد ethosuximide
نوبات الغَيبة absence seizures
الغثيان والخُمول والدَّوخة والصُّدَاع والطفح الجلديّ وانخفاض تعداد كريات الدَّم (جميع أنواع كريات الدَّم)
فيلبامات felbamate
يُستخدَم فقط عندما تكُون الأدوية الأخرى المضادة للاختلاجات الأخرى غيرَ فعَّالة
اختلاجات الغّيبة اللانموذجيَّة في مُتلازمة لينوكس-غاستو*
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
الصُّدَاع والتَّعَب وفشل الكَبِد وفقر الدَّم اللاتنسُّجي في حالاتٍ نادرةٍ (يُمكن أن يُشكِّل تهديدًا على الحياة)
فوسفينيتوين §
النوبات البؤرية مع ضعفٍ في الوعي
الحالةُ الصَّرعيَّة (الصرع المستمرّ) status epilepticus
النَّوبَات التوتُّرية الرَّمعيَّة من البؤرية إلى الثنائية†
الوِقاية من الاختلاجات من بعد إصابةٍ في الرأس
ضَعف التنسيق والوَسَن والدَّوخة والصُّدَاع والحكَّة والأحساسيس بالنَّخز
غابابنتين gabapentin
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
النَّوبَات التوتُّرية الرَّمعيَّة من البؤرية إلى الثنائية†
الوَسَن والدَّوخَة واكتساب الوزن والصُّدَاع
بالنسبة إلى الأطفَال، النُّعَاس والسُّلُوك العدوانيّ وتقلُّبَات المَزاج وفرط النَّشاط
لاكُوساميد lacosamide
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
الاختلاجات التوترية الرَّمعية المُعمَّمة عند الأشخاص الذين يبلغون من العمر 4 سنوات أو أكثر
الدَّوخَة والرؤية المُزدَوجة والأفكار الانتحاريَّة
لامُوتريغين lamotrigin
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
اختلاجات ذات بداية مُعمَّمة في مُتلازمة لينوكس-غاستو*
النَّوبات التوتُّرية الرَّمعيَّة ذات البداية المُعمَّمة
الغثيان، القيء، الإمساك ، الصداع، النعاس، الدوخة، الأرق، التعب، فقدان التنسيق، ازدواج الرؤية، الرعشة، عدم انتظام الدورة الشهرية والطفح الجلدي
ليفيتيراسيتام levetiracetam
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
الصَّرَع الرَّمعيّ العَضليّ اليفعيّ
نوبات الرَّمع العضليّ
النَّوبَاتُ ذات البداية المُعمَّمَة
الحالةُ الصَّرعيَّة (الصرع المستمرّ) status epilepticus
الدَّوخَة والضَّعف والتَّعَب وضعف التنسيق وتغيُّرات المَزاج والسُّلوك
أوكسكاربازيبين oxcarbazepine
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
الصُّدَاع وألم البطن والرؤية المُزدَوجة والوسَن والدَّوخة والتَّعب والغثيان وانخفاض مستويات الصوديوم في الدَّم
بيرامبانيل perampanel
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
النَّوبات التوتُّرية الرَّمعيَّة ذات البداية المُعمَّمة
العدوانيَّة وتغيُّرات المَزاج والسُّلُوك والأفكَار الانتحاريَّة والدَّوخة والتَّعب والهياج والسُّقوط والنعاس والغثيان والتقيُّؤ والصُّدَاع واكتساب الوزن وألم البطن ومشاكل المَشي
فينوباربيتال phenobarbital
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
النَّوبات التوتُّرية الرَّمعيَّة ذات البداية المُعمَّمة
النَّوبات الوَليديَّة
الحالةُ الصَّرعيَّة (الصرع المستمرّ) status epilepticus
الوَّسَن والحركات غير الطبيعيَّة للعينين (الرَّأرأة nystagmus) وضعف التنسيق وفقر الدَّم والطفح الجلديّ
بالنسبة إلى الأطفال، فرط النَّشاط وصُعوبات التعلُّم
فينيتوين phenytoin§
النوبات البؤرية مع ضعفٍ في الوعي
النَّوبَات التوتُّرية الرَّمعيَّة من البؤرية إلى الثنائية†
الحالة الصَّرعيَّة (يجري إعطاء دواء فينيتوين عن طريق الوَريد)
الوِقاية من الاختلاجات من بعد إصابةٍ في الرأس
تورُّم اللثة وانخفاض تعداد كريَّات الدَّم الحمراء (فقر الدَّم)، نَقص كَثافَة العِظام، كثرة الشَّعر (الشَّعرانيَّة )، الطَّفح الجلديّ وتورُّم الغدد
عندما يَجرِي إعطاء جرعات عالية من الفينيتوين، يحدث ضعف في التنسيق وتلعثم في الكلام وحركات غير طبيعية للعينين وخُمول وتخليط ذهنيّ ووَسن وغثيان وتقيًُّؤ.
بريغابالين pregabalin
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
الدَّوخة والوَسَن وضعف التنسيق وتغيُّم الرؤية والرؤية المُزدَوجة والارتعاش وزيادة الوزن
تيغابين tiagabine
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
الوَسَن والدَّوخَة والتخليط الذهنيّ والتفكير البطيء وألم البطن والتَّعب والغثيان والارتعاش
توبيرامات topiramate
اختلاجات الغيبة اللانموذجيَّة
مُتلازمة درافيت
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
النَّوبات التوتُّرية الرَّمعيَّة ذات البداية المُعمَّمة
التَّخليط الذهنِي وضعف التركيز وصعوبة في إيجاد الكلمات والتَّعب وضعف الشهيَّة ونقص الوزن والاخدرار أو الشعور بالنخز وقلَّة التعرُّق وحصى الكلى
فالبروات ‡
نوبات الغَيبة absence seizures
مُتلازمة درافيت
النَّوبات الحُمَّوية
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
النَّوبات التوتُّرية الرَّمعيَّة ذات البداية المُعمَّمة
التشنجات الصرعية
الصَّرَع الرَّمعيّ العَضليّ اليفعيّ
نوبات الرَّمع العضليّ
النَّوبات الوَليديَّة
الاختلاجات التوتُّريَّة أو الوَنائيَّة في مُتلازمة لينوكس غاستو*
الحالةُ الصَّرعيَّة (الصرع المستمرّ) status epilepticus
الغثيان والتقيُّؤ وألم البطن والإسهَال وزيادة الوزن وتساقط الشعر القابل للشفاء والوَسَن المُؤقَّت والارتعاش، وفي حالات نادرة ضرر الكبد
زيادة إلى حدٍّ ما في خطر العيوب الخلقيَّة في الحبل الشوكيّ أو العمود الفقريّ أو الدِّمَاغ (عُيوب الأنبوب العصبيّ)، وذلك بالمُقارنة مع الأدوية الأخرى المضادة للاختلاجات.
فيغاباترين vigabatrin
التشنجات الصرعية
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
الوَسَن والدَّوخة والصُّدَاع والتَّعب وتغيُّرات دائمة في الرؤية
زونيساميد zonisamide
الاختلاجات ذات البداية البُؤرية
أحيانًا الاختلاجات التوتُّريَّة أو الوَنائيَّة في مُتلازمة لينوكس غاستو*
الوَسَن والتَّعب والدَّوخة والتخليط الذهنيّ والصعوبة في إيجاد الكلمات وضعف التنسيق وحصى الكُلى وضعف الشهيَّة ونقص الوزن والغثَيان
* تحدث اختلاجات الغيبة اللانموذجيَّة والاختلاجات التوتُّريَّة والاختلاجات الوَنائيَّة عادةً كجزءٍ من شكلٍ شديد للصَّرَع يُسمَّى مُتلازمة لينوكس غاستو، وهي تبدأ قبل أن يبلغ عُمر الطفل 4 أعوَام.
† الاختلاجات من البؤر إلى الثنائيين هي اختلاجات تبدأ على أحد جانبي الدماغ وتنتشر إلى كلا الجانبين.
‡ ديفالبروكس وفالبروات مُتشابهان.
§ فوسفينيتوين وفينيتوين مُتشابهان