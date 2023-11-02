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الأدوية الخافضة للشُّحُوم

النوع

آلية العمل

دواعي الاستعمال

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

مثبطات لياز سيترات ثلاثي الفوسفات الأدينوزين

حمض البيمبيدويك Bempedoic acid

يخفض مستويات الكولستيرول LDL

ارتفاع مستوى الكولسترول السيئ عند الأشخاص الذين يعانون من داء قلبي وعائي عصيدي، أو فرط كوليستيرول الدَّم العائلي عند الأشخاص الذين لديهم جينة واحدة غير طبيعية على الأقل (متغاير الجينات)

الزكام أو مرض شبيه بالإنفلونزا

هجمة النقرس

ألم في الظهر، أو الذراعين، أو الساقين

ألم في المَعِدَة

مثبطات البروتين 3 الشبيهة بأنجيوبويتين

إيفيناكوماب Evinacumab

يخفض مستويات الشحوم الثلاثية، والكولستيرول منخفض الكثافة، والكولستيرول مرتفع الكثافة

فرط كولسترول الدَّم العائلي familial hypercholesteremia عند الأشخاص الذين لديهم جينتان غير طبيعيتين (مُتماثلتي الزيجوت)

تدني الطاقة

الدوخة

مرض شبيه بالإنفلونزا

التهاب البلعوم الأنفي

الغثيان

ألم في الساقين أو الذراعين

رابِطة الحمض الصفراوي

الكوليسترامين

كوليستيبول colestipol

كوليسيفيلام colesevelam

تربط أحماض الصفراء في المِعَى وتُؤدَِّي إلى إفراز الأحماض بدلًا عن استخدامها لصنع الصفراء، وتُؤدِي إلى أن يقوم الكبد بالتخلُّص من المزيد من الكولستيرول السيئ من مجرى الدَّم لصنع الصفراء

ارتفاع مستويات الكولستيرول السيئ

ألم بطني

ترتبط مع بعض الأدوية الأخرى (تُقلِّلُ من فعَّاليتها)

التَّطبُّل

الإمساك

الغثيان

زيادة في مستوى ثلاثيات الغليسيريد (خُصوصًا عند الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من ثلاثيات الغليسيريد)

مُثبِّط امتصاص الكولستيرول

إيزيتيميب ezetimibe

يُقلِّلُ من امتصاص الكولستيرول في المِعَى الدَّقيق

ارتفاع مستويات الكولستيرول السيئ

بعض التأثيرات الجانبيَّة الخطيرة

تورُّم الوجه والشَّفتين (نادرًا جداً)

براز رَخو

آلام العضلات (نادرًا جدًا)

مشتقات حمض الفيبريك fibric acid derivatives

بيزافايبرات* bezafibrate

سيبروفبرات* ciprofibrate

فينوفيبرات fenofibrate

جيمفيبروزيل gemfibrozil

تزيد من تفكُّك الشحميات وتُسرِّعُ التخلُّص من البروتين الشحميّ وضيع الكثافة من مجرى الدَّم

قد تُقلِّلُ من إنتاج الكبد للبروتين الشحميّ وضيع الكثافة

ثُلاثيات الغليسيريد

شُذوذ البروتين الشحميّ البيتَّا في الدَّم dysbetalipoproteinemia

ربَّما ارتفاع مستوى البروتين الشحميّ وضيع الكثافة

ألم بطني

التَّطبُّل

الإسهال

الحَصيَات المراريَّة

ارتفع مستويات إنزيمات الكبد

آلام العضلات بسبب الالتهاب (التهاب العضل myositis)

الغثيان

طفح جلدي

مُثبِّط البروتين النَّاقل لثُلاثي الغليسيريد الصغروري microsomal triglyceride transfer protein inhibitor

لوميتابيد lomitapide

يُثبِّط إفراز ثُلاثي الغليسيريد

فرط كولسترول الدَّم العائلي familial hypercholesteremia عند الأشخاص الذين لديهم جينتان غير طبيعيتين (مُتماثلتي الزيجوت)

الإسهال

ضرر كبديّ

النياسين

النياسين

يعمل على إبطاء التخلُّص من الكولستيرول الجيِّد

يخفض من مستويات ثلاثيات الغليسيريد

إذا جرى أخذه في جرعات مرتفعة، يُقلِّلُ من مُعدَّل البروتين الشحميّ وضيع الكثافة والذي يُستخدَم في تركيب الكولستيرول السيئ

ثُلاثيات الغليسيريد

ارتفاع مستويات الكولستيرول السيئ والبروتين الشحميّ وضيع الكثافة

شُذوذ البروتين الشحميّ البيتَّا في الدَّم dysbetalipoproteinemia

اضطراب في الجهاز الهضمي

التَّورُّد

النِِّقرِس

ارتفاع مستوى السكر في الدَّم (ارتفاع سكَّر الدَّم hyperglycemia)

ارتفع مستويات إنزيمات الكبد

الحكة

القرحات ulcers

الأحماض الدهنية أوميغا -3

الأحماض الدهنية أوميغا -3

مُستويات مُنخفضة لثلاثيات الغليسيريد

قد تُقلِّل من إنتاج البروتين الشحميّ وضيع الكثافة

ثُلاثيات الغليسيريد

التَّجَشُّؤ

الإسهال

مثبطات سبتيليزين/كيكسين من النوع التاسع كونفيرتاز طليعة البروتين PCSK9 inhibitors

أليروكوماب Alirocumab

يُخفِّض مستوى الكولستيرول السيئ

لفرط كوليستيرول الدَّم العائلي ولأشخاص آخرين يُواجِهُون زيادةً في خطر داء الشرايين التاجيَّة

أعراض تُشبه الأنفلونزا

في حالاتٍ نادرةٍ، ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد

تفاعلات جلديَّة في مواضع الحقن

إيفولوكامب Evolocumab

يُخفِّض مستوى الكولستيرول السيئ

لفرط كوليستيرول الدَّم العائلي ولأشخاص آخرين يُواجِهُون زيادةً في خطر داء الشرايين التاجيَّة

أعراض تُشبه الأنفلونزا

شرى

تفاعلات جلديَّة في مواضع الحقن

SiRNA يستهدف PCSK9

إنكليسيران

يُخفِّض مستوى الكولستيرول السيئ

لفرط كوليستيرول الدَّم العائلي ولأشخاص آخرين يُواجِهُون زيادةً في خطر داء الشرايين التاجيَّة

تفاعلات جلديَّة في مواضع الحقن

ألم أو صلابة في المفصل

الستاتينات (مُثبِّطات ردكتاز تميم إنزيم هيدروكسيل ميثيل غلوتاريل HMG-CoA reductase inhibitors)

أتورفاستاتين Atorvastatin

الفلوفاستاتين Fluvastatin

لوفاستاتين Lovastatin

بيتافاستاتين pitavastatin

برافاستاتين Pravastatin

روزوفاستاتين Rosuvastatin

سيمفاستاتين Simvastatin

تحول دون تركيب الكولستيرول، ممَّا يزيد من التخلُّص من الكولستيرول السيئ من مجرى الدَّم

مستوى مرتفع للكولسترول السيئ أو ثلاثيات الغليسيريد أو كليهما

التَّطبُّل

الإمساك (خفيف)

التعب

الصداع

براز رَخو

في حالاتٍ نادرةٍ، ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد

في حالاتٍ نادرةٍ، ألم العضلات بسبب الالتهاب (التهاب العضل) أو انحلال الرُّبيدات rhabdomyolysis

HDL= البروتين الشحميّ عالي الكثافة؛ HMG-CoA = تميم الإنزيم A 3 هيدروكسيل 3 ميثيل غلوتاريل؛ LDL = البروتين الشحميّ مُنخفض الكثافة؛ PCSK9= مثبطات سبتيليزين/كيكسين من النوع التاسع كونفيرتاز طليعة البروتين؛ SiRNA = الحمض الريبي النووي المتداخل الصغير؛ VLDL= البروتين الشحميّ وضيع الكثافة.

* غير متوفر في الولايات المتحدة.

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