الأدوية الخافضة للشُّحُوم
النوع
آلية العمل
دواعي الاستعمال
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
مثبطات لياز سيترات ثلاثي الفوسفات الأدينوزين
حمض البيمبيدويك Bempedoic acid
يخفض مستويات الكولستيرول LDL
ارتفاع مستوى الكولسترول السيئ عند الأشخاص الذين يعانون من داء قلبي وعائي عصيدي، أو فرط كوليستيرول الدَّم العائلي عند الأشخاص الذين لديهم جينة واحدة غير طبيعية على الأقل (متغاير الجينات)
الزكام أو مرض شبيه بالإنفلونزا
هجمة النقرس
ألم في الظهر، أو الذراعين، أو الساقين
ألم في المَعِدَة
مثبطات البروتين 3 الشبيهة بأنجيوبويتين
إيفيناكوماب Evinacumab
يخفض مستويات الشحوم الثلاثية، والكولستيرول منخفض الكثافة، والكولستيرول مرتفع الكثافة
فرط كولسترول الدَّم العائلي familial hypercholesteremia عند الأشخاص الذين لديهم جينتان غير طبيعيتين (مُتماثلتي الزيجوت)
تدني الطاقة
الدوخة
مرض شبيه بالإنفلونزا
التهاب البلعوم الأنفي
الغثيان
ألم في الساقين أو الذراعين
رابِطة الحمض الصفراوي
الكوليسترامين
كوليستيبول colestipol
كوليسيفيلام colesevelam
تربط أحماض الصفراء في المِعَى وتُؤدَِّي إلى إفراز الأحماض بدلًا عن استخدامها لصنع الصفراء، وتُؤدِي إلى أن يقوم الكبد بالتخلُّص من المزيد من الكولستيرول السيئ من مجرى الدَّم لصنع الصفراء
ارتفاع مستويات الكولستيرول السيئ
ألم بطني
ترتبط مع بعض الأدوية الأخرى (تُقلِّلُ من فعَّاليتها)
التَّطبُّل
الإمساك
الغثيان
زيادة في مستوى ثلاثيات الغليسيريد (خُصوصًا عند الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من ثلاثيات الغليسيريد)
مُثبِّط امتصاص الكولستيرول
إيزيتيميب ezetimibe
يُقلِّلُ من امتصاص الكولستيرول في المِعَى الدَّقيق
ارتفاع مستويات الكولستيرول السيئ
بعض التأثيرات الجانبيَّة الخطيرة
تورُّم الوجه والشَّفتين (نادرًا جداً)
براز رَخو
آلام العضلات (نادرًا جدًا)
مشتقات حمض الفيبريك fibric acid derivatives
بيزافايبرات* bezafibrate
سيبروفبرات* ciprofibrate
فينوفيبرات fenofibrate
جيمفيبروزيل gemfibrozil
تزيد من تفكُّك الشحميات وتُسرِّعُ التخلُّص من البروتين الشحميّ وضيع الكثافة من مجرى الدَّم
قد تُقلِّلُ من إنتاج الكبد للبروتين الشحميّ وضيع الكثافة
ثُلاثيات الغليسيريد
شُذوذ البروتين الشحميّ البيتَّا في الدَّم dysbetalipoproteinemia
ربَّما ارتفاع مستوى البروتين الشحميّ وضيع الكثافة
ألم بطني
التَّطبُّل
الإسهال
الحَصيَات المراريَّة
ارتفع مستويات إنزيمات الكبد
آلام العضلات بسبب الالتهاب (التهاب العضل myositis)
الغثيان
طفح جلدي
مُثبِّط البروتين النَّاقل لثُلاثي الغليسيريد الصغروري microsomal triglyceride transfer protein inhibitor
لوميتابيد lomitapide
يُثبِّط إفراز ثُلاثي الغليسيريد
فرط كولسترول الدَّم العائلي familial hypercholesteremia عند الأشخاص الذين لديهم جينتان غير طبيعيتين (مُتماثلتي الزيجوت)
الإسهال
ضرر كبديّ
النياسين
النياسين
يعمل على إبطاء التخلُّص من الكولستيرول الجيِّد
يخفض من مستويات ثلاثيات الغليسيريد
إذا جرى أخذه في جرعات مرتفعة، يُقلِّلُ من مُعدَّل البروتين الشحميّ وضيع الكثافة والذي يُستخدَم في تركيب الكولستيرول السيئ
ثُلاثيات الغليسيريد
ارتفاع مستويات الكولستيرول السيئ والبروتين الشحميّ وضيع الكثافة
شُذوذ البروتين الشحميّ البيتَّا في الدَّم dysbetalipoproteinemia
اضطراب في الجهاز الهضمي
التَّورُّد
النِِّقرِس
ارتفاع مستوى السكر في الدَّم (ارتفاع سكَّر الدَّم hyperglycemia)
ارتفع مستويات إنزيمات الكبد
الحكة
القرحات ulcers
الأحماض الدهنية أوميغا -3
الأحماض الدهنية أوميغا -3
مُستويات مُنخفضة لثلاثيات الغليسيريد
قد تُقلِّل من إنتاج البروتين الشحميّ وضيع الكثافة
ثُلاثيات الغليسيريد
التَّجَشُّؤ
الإسهال
مثبطات سبتيليزين/كيكسين من النوع التاسع كونفيرتاز طليعة البروتين PCSK9 inhibitors
أليروكوماب Alirocumab
يُخفِّض مستوى الكولستيرول السيئ
لفرط كوليستيرول الدَّم العائلي ولأشخاص آخرين يُواجِهُون زيادةً في خطر داء الشرايين التاجيَّة
أعراض تُشبه الأنفلونزا
في حالاتٍ نادرةٍ، ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد
تفاعلات جلديَّة في مواضع الحقن
إيفولوكامب Evolocumab
يُخفِّض مستوى الكولستيرول السيئ
لفرط كوليستيرول الدَّم العائلي ولأشخاص آخرين يُواجِهُون زيادةً في خطر داء الشرايين التاجيَّة
أعراض تُشبه الأنفلونزا
شرى
تفاعلات جلديَّة في مواضع الحقن
SiRNA يستهدف PCSK9
إنكليسيران
يُخفِّض مستوى الكولستيرول السيئ
لفرط كوليستيرول الدَّم العائلي ولأشخاص آخرين يُواجِهُون زيادةً في خطر داء الشرايين التاجيَّة
تفاعلات جلديَّة في مواضع الحقن
ألم أو صلابة في المفصل
الستاتينات (مُثبِّطات ردكتاز تميم إنزيم هيدروكسيل ميثيل غلوتاريل HMG-CoA reductase inhibitors)
أتورفاستاتين Atorvastatin
الفلوفاستاتين Fluvastatin
لوفاستاتين Lovastatin
بيتافاستاتين pitavastatin
برافاستاتين Pravastatin
روزوفاستاتين Rosuvastatin
سيمفاستاتين Simvastatin
تحول دون تركيب الكولستيرول، ممَّا يزيد من التخلُّص من الكولستيرول السيئ من مجرى الدَّم
مستوى مرتفع للكولسترول السيئ أو ثلاثيات الغليسيريد أو كليهما
التَّطبُّل
الإمساك (خفيف)
التعب
الصداع
براز رَخو
في حالاتٍ نادرةٍ، ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد
في حالاتٍ نادرةٍ، ألم العضلات بسبب الالتهاب (التهاب العضل) أو انحلال الرُّبيدات rhabdomyolysis
HDL= البروتين الشحميّ عالي الكثافة؛ HMG-CoA = تميم الإنزيم A 3 هيدروكسيل 3 ميثيل غلوتاريل؛ LDL = البروتين الشحميّ مُنخفض الكثافة؛ PCSK9= مثبطات سبتيليزين/كيكسين من النوع التاسع كونفيرتاز طليعة البروتين؛ SiRNA = الحمض الريبي النووي المتداخل الصغير؛ VLDL= البروتين الشحميّ وضيع الكثافة.
* غير متوفر في الولايات المتحدة.