الأجهزة العضوية الرئيسية
الجهاز
الأَعضَاء في الجهاز
بعض الوظائف الرئيسية للجهاز
يضخُّ الدَّم ويجول به في جميع أنحاء الجسم
يعطي الأكسجين إلى الدَّم (ويزيل ثاني أكسيد الكربون من الدم)
يوجِّه الأفعالَ المقصودة (والعديد من الأفعال التلقائيَّة) للجسم
يمكِّن من التفكير والوعي الذاتي والعواطف والانفعالات
يوفِّر حماية حاجزيَّة بين باطن الجسم والبيئة الخارجيَّة
يؤمِّن الهيكل، ويسمح بحركة الجسم
ينقل الأكسجين والمغذِّيات إلى جميع خلايا الجسم (ويزيل ثاني أكسيد الكربون والفضلات)
يستخلص المغذِّيات من الأطعمَة
يفرغ الفَضَلات من الجسم
تُنتج مراسيلَ كيميائيَّة تُحمَل في الدم (هرمونات)، وتوجِّه أنشطة أجهزة عضوية مختلفة
يُرشِّح الفَضَلات من الدَّم
تمكِّنان من التوالد أو الإنجاب
تمكِّنان من التوالد أو الإنجاب