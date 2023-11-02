skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

الأجهزة العضوية الرئيسية

الجهاز

الأَعضَاء في الجهاز

بعض الوظائف الرئيسية للجهاز

القلبي الوعائي

  1. القلب

  2. الأوعية الدموية (الشرايين والشُّعَيرات الدموية والأوردة)

يضخُّ الدَّم ويجول به في جميع أنحاء الجسم

التنفُّسي

  1. الأنف

  2. الفم

  3. البلعوم

  4. الحنجرة

  5. الرغامَى

  6. القصبات

  7. الرئتان

يعطي الأكسجين إلى الدَّم (ويزيل ثاني أكسيد الكربون من الدم)

العصبيّ

  1. الدماغ

  2. الحبل الشوكي، النُّخاع

  3. الأعصاب (سَواءٌ تلك التي تحمل النبضات إلى الدماغ أو تلك التي تحمل النبضات من الدماغ إلى العضلات والأعضاء)

يوجِّه الأفعالَ المقصودة (والعديد من الأفعال التلقائيَّة) للجسم

يمكِّن من التفكير والوعي الذاتي والعواطف والانفعالات

الجلد

  1. الجلد (سواء السطح الذي يعتقد عادةً أنَّه هو الجلد أم بنى النسيج الضام الواقعة تحته، بما في ذلك الدهونُ والغدد والأوعية الدمويَّة)

يوفِّر حماية حاجزيَّة بين باطن الجسم والبيئة الخارجيَّة

العضليّ الهيكلي

  1. العضلات

  2. الأوتار والأربطة

  3. العظام

  4. المفاصل

يؤمِّن الهيكل، ويسمح بحركة الجسم

الدم

  1. خلايا الدَّم الحمر وخلايا الدَّم البيض والصُّفَيحات الدَّمويَّة

  2. البلازما Plasma (الجزء السَّائل من الدم)

  3. نِقي العَظم (حيث يَكون إنتاج خلايا الدم)

  4. الطحال

  5. الغدة التوتيَّة، التوتة

ينقل الأكسجين والمغذِّيات إلى جميع خلايا الجسم (ويزيل ثاني أكسيد الكربون والفضلات)

الهضمي، الهاضِم

  1. الفم

  2. المريء

  3. المعدة

  4. الأمعاء الدقيقة

  5. الأمعاء الغليظة

  6. المستقيم

  7. الشرج

  8. الكبد

  9. المَرارَة، الحويصلة الصفراويَّة

  10. البنكرياس (الجزء الذي ينتج الإنزيمات)

  11. الزائدة

يستخلص المغذِّيات من الأطعمَة

يفرغ الفَضَلات من الجسم

الغدِّي الصَمَّاوي Endocrine

  1. الغدة الدرقيَّة Thyroid gland

  2. الغدة المجاورة للدرق، الدُّريقَة Parathyroid gland

  3. الغدَّتان الكُظريَّتان Adrenal glands

  4. الغدة النخامية Pituitary gland

  5. البنكرياس (الجزء الذي ينتج الأنسولين والهرمونات الأخرى)

  6. المعدَة (الخلايا التي تنتج الغاسترين gastrin)

  7. الغدَّة الصنوبريَّة Pineal gland

  8. المَبيضان

  9. الخُصيَتان

تُنتج مراسيلَ كيميائيَّة تُحمَل في الدم (هرمونات)، وتوجِّه أنشطة أجهزة عضوية مختلفة

البولي

  1. كُليَتان

  2. الحالبان Ureters

  3. المثانة

  4. الإحليل Urethra

يُرشِّح الفَضَلات من الدَّم

التناسلي الذكري

  1. القضيب Penis

  2. غدَّة البروستات

  3. الحويصلان المنويَّان Seminal vesicles

  4. الأسهر، القناة الناقلة للنطاف Vasa deferentia

  5. الخُصيَتان

تمكِّنان من التوالد أو الإنجاب

الإنجابي الأنثوي، التناسلي الأنثوي

  1. المهبل Vagina

  2. عنق الرحم Cervix

  3. الرحم

  4. قناتا فالوب، البوقان

  5. المَبيضان

تمكِّنان من التوالد أو الإنجاب

في هذه الموضوعات