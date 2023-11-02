يمكن أن يستفيد المصابين بالخرف من بيئة تكون على النحو الآتي:
آمنةً: حيث تكون هناك حاجة إلى تدابير سلامة إضافية عادةً؛فعلى سبيل المثال، يمكن وضع لافتات كبيرة كتنبيهات للسلامة (مثل "تذكر أن تقوم بإيقاف تشغيل الموقد")، أو يمكن تركيب موقِّتَات على الأفران أو المعدات الكهربائية.قد يُساعد إخفاء مفاتيح السيارة على الوقاية من الحوادث، ويمكن أن يُساعد وضع الأجهزة الكاشفة على الأبواب على الوقاية من التجول من غير وجهة،وإذا كان التجول من غير وجهة مشكلةً، سيكون ارتداء سوار تعريف أو قلادة مفيدًا.
مألوفةً: حيث يكون أداء المصابين بالخرف أفضل في بيئة مألوفةٍ عادةً،حيث يُمكن أن يكون الانتقال إلى منزل أو مدينة جديدة أو إعادة ترتيب الأثاث أو حتى إعادة الطلاء، من الأمور المُعرقِلة.
مستقرةً: يمكن أن يُؤدِّي إنشاء روتين منتظم للاستحمام والأكل والنوم والنشاطات الأخرى إلى حُصول المصابين بالخرف على شعورٍ بالاستقرار؛كما يُمكن أن يكونَ التواصل المنتظم مع نفس الأشخاص مفيدًا أيضًا.
موضوعةً وفق خطَّة للمساعدة على الاهتداء: يُمكن أن يُساعد وضع مفكرة يومية كبيرة وساعة ذات أرقام كبيرة ومذياع وتوفير إضاءة جيدة للغرف واستخدام إضاءة ليلية المرضى على الاهتداءِ.كما يمكن أن يقوم أفراد الأسرة أو مقدمو الرعاية بتعليقاتٍ متكررة أيضًا تُذكر المصابين بالخرف بمكانهم وما يدُور حولهم.