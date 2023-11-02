أوقات بُزوغِ أسنان الرضّع
الأسنان
العمر عند البُزوغ*
الأسنان الأمامية السفلى (القواطع المركزيَّة السفليَّة)
5 - 9 أشهر
الأسنان الأمامية العُلويَّة (القواطع المركزيَّة العُلويَّة)
8 - 12 شهرًا
الأسنان الجانبية العلوية (القواطع الوحشيَّة العُلويَّة)
10 - 12 شهرًا
الأسنان الجانبيَّة السفلى (القواطع الوحشيَّة السفليَّة)
الأشهر 12-15
الأسنان الخلفية الأولى (الطَّواحِن أو الأرحاء الأولى)
10 - 16 شهرًا
أسنان العين أو الأَنياب
16 - 20 شهرًا
الأسنان الخلفية الثانية (الطَّواحِن أو الأرحاء الثانية)
20 - 30 شهرًا
يختلف العمرُ الذي تظهر فيه الأسنان (الساقطة) عندَ الأطفال اختلافًا كبيرًا.يكون لدى الأطفال 20 سنًا لبنيًا.