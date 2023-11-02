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أوقات بُزوغِ أسنان الرضّع

الأسنان

العمر عند البُزوغ*

الأسنان الأمامية السفلى (القواطع المركزيَّة السفليَّة)

5 - 9 أشهر

الأسنان الأمامية العُلويَّة (القواطع المركزيَّة العُلويَّة)

8 - 12 شهرًا

الأسنان الجانبية العلوية (القواطع الوحشيَّة العُلويَّة)

10 - 12 شهرًا

الأسنان الجانبيَّة السفلى (القواطع الوحشيَّة السفليَّة)

الأشهر 12-15

الأسنان الخلفية الأولى (الطَّواحِن أو الأرحاء الأولى)

10 - 16 شهرًا

أسنان العين أو الأَنياب

16 - 20 شهرًا

الأسنان الخلفية الثانية (الطَّواحِن أو الأرحاء الثانية)

20 - 30 شهرًا

يختلف العمرُ الذي تظهر فيه الأسنان (الساقطة) عندَ الأطفال اختلافًا كبيرًا.يكون لدى الأطفال 20 سنًا لبنيًا.

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