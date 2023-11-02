أنواع الطبّ التَّكميلي والبَديل
الأنماط
الوصف
الأنظمَة الطبِّية الكاملة أو الشاملة
نُهُج شاملة تشتمل على الفلسفة والتشخيص والعلاج
الأيُورفيدا Ayurveda
يهدف إلى استعادة التوازن داخل الجسم
يستخدم النظام الغذائي والتدليك والأعشاب والتأمل والقضاء العلاجي واليوغا
واستنادًا إلى قانون المحاكاة: يمكن للمادة التي تُسبِّبُ أعراضًا مُعيَّنة عند استعمالها بجرعاتٍ كبيرة أن تشفي من نفس الأَعرَاض عند استعمالها بجرعات دقيقة *
العلاج الطبيعي Naturopathy
تهدف إلى الوقاية من الأمراض وعلاجها من خلال تعزيز نمط حياة صحِّي ، ومعالجة الشخص بأكمله ، واستخدام القدرة الطبيعية للجسم على شفاء نفسه
يستخدم مزيجًا من المُعالجَات ، بما في ذلك الوخز بالإبر والمشورة والعلاج بالتمارين والتخيل الموجَّه والعلاج التماثلي والمعالجة المائيَّة والأعشاب الطبية والولادة الطبيعية والتغذية والعلاج الفيزيائي وتدبير الشِّدَّة النفسيَّة
تهدف إلى استعادة التدفق السليم لقوة الحياة (Qi) في الجسم من خلال موازنة القوى المتعارضة لليين واليانغ داخل الجسم
يستخدم الوخز بالإبر ، والتدليك ، والأعشاب الطبية ، والتمارين التأمليَّة (تشي غونغ)
طب العقل والجسد
ولذلك، تستخدم الأساليبُ السُّلُوكية والنفسية والاجتماعية والروحية للحفاظ على الصحة ومنع أو مُعالَجَة المرض.
الارتجاع البيولوجي Biofeedback
يستخدم أجهزة إلكترونية لتزويد الأشخاص بمعلومات عن الوظائف البيولوجية (مثل معدل ضربات القلب ، وضغط الدم ، وتوتر العضلات) ، ويعلم الأشخاص كيفية السيطرة على هذه الوظائف
يستخدم صورًا ذهنية لمساعدة الأشخاص على الاسترخاء أو لتعزيز العافية أو الشفاء من حالة معينة ، مثل الأرق أو الصدمة النفسية
العلاج بالتنويم Hypnotherapy
وبما أنَّ اهتمامَهم يكون أكثرَ تركيزًا ويكونون أكثرَ انفتاحاً على الاقتراح، لذلك فالعلاج بالتنويم يمكن استخدامه لمساعدة الأشخاص على تغيير سلوكهم ومن ثَمَّ تحسين صحتهم.
التأمل، بما في ذلك اليقظه
في التأمّل، يقوم الأشخاصُ بتنظيم انتباههم أو التركيز بشكلٍ منهجي على جوانب معيَّنة من الخبرة الداخلية أو الخارجيَّة.
استخدام تقنيات لإبطاء بعض وظائف الجسم (عن طريق إبطاء معدل ضربات القلب على سبيل المثال) ، وبالتالي تخفيف التوتر والضغط النفسي
المُعالجَاتُ البَيولوجيَّة
استخدام مواد طبيعية (مثل الأطعمة والمغذيات الزهيدة المقدار) لتعزيز الصحة والعافية
الطب النباتي والمنتجات الطبيعية
يستخدم مواد موجودة بشكل طبيعي في النباتات أو الحيوانات لعلاج الأَعرَاض أو الأمراض (مثل الغضاريف المستخدمة لعلاج آلام المَفاصِل)
يستخدم دواء لربط وإزالة معدن أو معدن يعتقد أنه موجود بكميات زائدة أو سامة في الجسم
استخدام نُظُم غذائية متخصِّصة (مثل المكروبيك ، أو باليو ، أو نقص الكربوهيدرات ، أو النظام الغذائي المتوسطي) لعلاج أو الوقاية من مرض معين ، أو لتعزيز العافية عمومًا ، أو لإزالة سموم الجسم
المُعالجَات بالمناورَة والمعتمدة على الجسد
معالجة أجزاء من الجسم (مثل المَفاصِل والعضلات) لعلاج الحالات والأعراض المختلفة
استنادًا إلى الاعتقاد بأن الجسم المتوازن سيحسن من أعراض معينة ، وأن أجزائه مترابطة فيما بينها
ينطوي على معالجة العمود الفقري (بشكل رئيسي) لاستعادة العلاقة الطبيعية بين العمود الفقري والجهاز العصبي
كما يمكن أن يقومَ مقومو العمود الفقري بالمُعالجَات الفيزيائية (مثل العلاج بالحرارة والبرودة، والتحفيز الكهربائي)، و/أو التدليك، و/أو الضغط بالابر و/أو التوصية بتدريبات معيَّنة أو تغيير نمط الحياة.
يستخدم أكوابًا ساخنة ، مقلوبة ، وتوضع على الجلد لإحداث شفطٍ يمتصّ الجلد جزئيًا في الكوب ، والذي قد يُترَك في مكانه لعدَّة دقائق
يُعدُّ أحد أشكال التدليك التي تزيد من جريان الدَّم إلى المناطق المستهدفة في محاولةٍ لتغيير الالتهاب وبعض الحالات
التدليك
ينطوي على مناورة للعضلات والأنسجة الأخرى للتقليل من الألم وتشنج العضلات وتقليل الإجهاد وتعزيز الاسترخاء
يستخدم عشبة الموكسا المجففة (mugwort) التي تُحرق عادةً فوق الجلد مباشرةً ولكن في بعض الأحيان مباشرةً فوق نقاط الوخز بالإبر
في علم المُنعَكَسات، يَجرِي تطبيقُ الضغط اليدوي على مناطق معيَّنة من القدم، والتي يُعتقد أنها تتوافق مع أجهزة أو أعضاء مختلفة من الجسم.
غوا شا (Gua sha) (على سبيل المثال الكشط، أو دعك الجلد بعملة معدنية أو ملعقة)
ينطوي على دعك الجلد بأداة كليلة مثل عملة معدنية أو ملعقة، وعادةً على الظهر أو الرقبة أو الأطراف
يُعدُّ من أشكال التدليك ، ويُسمَّى أيضًا غوا شا
المُعالجَات بالطاقة
تركّز مُعالجَات الطاقة على مجالات الطاقة التي يعتقد أنها موجودة في الجسم وحوله (الحقول الحيوية biofields).
استنادًا إلى الاعتقاد بأن قوة الحياة الشاملة أو الطاقة الخفية تكمن في الجسم وحوله وفي جميع أنحاء الكون
العلاج بالإبر الصينية
يُحرِّضُ نقاطًا محدَّدة على الجسم ، عن طريق إدخال إبر رفيعة جدًّا في الجلد والأنسجة الكامنة عادةً ، للتأثير في جريان تشي على طول مسارات الطاقة (خطوط الطول) ، وبالتالي استعادة التوازن في الجسم
Qi gong
ممارسة حركة لطيفة في الطب الصيني التقليدي باستخدام الوضعيات ، والتنفس ، والتأمل لتحسين الشفاء
المغناطيس
علاج بالطاقة ينطوي على وضع مغناطيس على الجسم لتقليل الألم أو تعزيز الشفاء
الرِّيكي Reiki
وفيها يصنع الممارسون قناة للطاقة من خلال أيديهم، وينقلونه إلى جسم الشخص لتعزيز الشفاء.
العلاج بالطاقة الذي يستخدم الطاقة العلاجية للمعالج ، والتي تكون دون ملامسة الشخص عادةً ، لتحديد وإصلاح حالات عدم التوازن في الحقل الحيوي للشخص
* جرى تخفيف الكثير من المحاليل مرات عديدة بحيث لا تحتوي على جزيئات قابلة للقياس من العنصر النشط.
المُخصَّص الغذائي المُحبَّذ