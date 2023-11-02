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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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أمثلة على عوامل خطر المشاكل الصحية

التصنيف

عوامل الخطر

النظام الغذائي

اتباع نظام غذائي غير متوازن وغير صحي

العوامل الوراثيّة

التركيب الجيني الذي يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض معين، مثل أمراض القلب، أو سرطان القولون، أو سرطان الثدي، أو سرطان عنق الرحم، أو السكري، أو اضطرابات الصحة النفسية، أو اضطراب تعاطي المواد

الصحة النفسية

حالات الشدة النفسية مثل

  • استلام عمل جديد

  • صعوبات العمل

  • وفاة أحد أفراد الأسرة

  • عدم الحصول على قسط كاف من النوم

  • الزواج أو الطلاق

النشاط البدني

نمط الحياة الساكن (عدم القيام بتمارين كافية)

البيئة المحيطة

عدم القدرة على توفير بيئة آمنة، على سبيل المثال، من خلال ما يلي:

  • بالنسبة لجميع الناس: عدم الاحتفاظ بالأسلحة النارية في أماكن آمنة، وعدم استخدام خوذ الدراجات وأحزمة الأمان، وعدم وجود كاشفات الدخان الفعالة ومطافئ الحريق في المنزل، وعدم فحص وتنظيف أنظمة التدفئة والمواقد بشكل دوري

  • بالنسبة للأطفال: عدم استخدام كل من مقاعد السيارة الخاصة بالأطفال، وخوذ الدراجات، وملابس النوم المقاومة للاشتعال، وواقيات النوافذ والكراسي؛ وعدم تقييم طلاء المنزل ما إذا كان يحتوي على الرصاص وإزالته إن أمكن؛ وعدم تخزين الأدوية والمواد السامة في أماكن آمنة

  • بالنسبة لكبار السن: عدم إزالة أو تصحيح المخاطر التي يمكن أن تسبب السقوط (مثل السجاد الفضفاض والإضاءة الخافتة)

العِرق والجنس

الرجال: يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بالأزمات القلبية بالمقارنة مع النساء

الرجال والنساء من ذوي البشرة السوداء: يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدَّم بالمقارنة مع الرجال والنساء من ذوي البشرة البيضاء

البيئة الاجتماعية

مستوى العنف في الحي

العنف الأسري

السُّلُوك الجنسي عالي الخطورة (مثل وجود العديد من الشركاء الجنسيين أو عدم استخدام الواقيات الذكرية)

عدم الانسجام مع الآخرين

العنصرية الممنهجة

تعاطي المخدرات

تدخين السجائر أو السيجار أو الغليون

مضغ التبغ

استخدام العقاقير غير المشروعة

الإدمان على الكحول أو الأدوية التي لا يمكن صرفها إلا بوصفة طبية

اللقاحات

عدم تلقي جميع اللقاحات الموصى بها

الوزن

الوزن الذي يزيد عن الحدود الطبيعية (بناءً على الطول والجنس)، ولاسيَّما بنسبة 20٪ أو أكثر

بيئة العمل

العمل في أوساط يُحتمل أن تكون سامة (كما هيَ الحال مع وجود الأسبستوس أو الإشعاعات المؤينة)، أو العمل بالآلات الثقيلة، والأجهزة الكهربائية، والمعدات الزراعية، أو غيرها من الأشياء التي يُحتمل أن تكون خطرة

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