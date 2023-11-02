أمثلة على عوامل خطر المشاكل الصحية
التصنيف
عوامل الخطر
اتباع نظام غذائي غير متوازن وغير صحي
العوامل الوراثيّة
التركيب الجيني الذي يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض معين، مثل أمراض القلب، أو سرطان القولون، أو سرطان الثدي، أو سرطان عنق الرحم، أو السكري، أو اضطرابات الصحة النفسية، أو اضطراب تعاطي المواد
حالات الشدة النفسية مثل
نمط الحياة الساكن (عدم القيام بتمارين كافية)
البيئة المحيطة
عدم القدرة على توفير بيئة آمنة، على سبيل المثال، من خلال ما يلي:
العِرق والجنس
الرجال: يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بالأزمات القلبية بالمقارنة مع النساء
الرجال والنساء من ذوي البشرة السوداء: يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدَّم بالمقارنة مع الرجال والنساء من ذوي البشرة البيضاء
البيئة الاجتماعية
مستوى العنف في الحي
العنف الأسري
السُّلُوك الجنسي عالي الخطورة (مثل وجود العديد من الشركاء الجنسيين أو عدم استخدام الواقيات الذكرية)
عدم الانسجام مع الآخرين
العنصرية الممنهجة
تدخين السجائر أو السيجار أو الغليون
مضغ التبغ
استخدام العقاقير غير المشروعة
الإدمان على الكحول أو الأدوية التي لا يمكن صرفها إلا بوصفة طبية
عدم تلقي جميع اللقاحات الموصى بها
الوزن الذي يزيد عن الحدود الطبيعية (بناءً على الطول والجنس)، ولاسيَّما بنسبة 20٪ أو أكثر
بيئة العمل
العمل في أوساط يُحتمل أن تكون سامة (كما هيَ الحال مع وجود الأسبستوس أو الإشعاعات المؤينة)، أو العمل بالآلات الثقيلة، والأجهزة الكهربائية، والمعدات الزراعية، أو غيرها من الأشياء التي يُحتمل أن تكون خطرة