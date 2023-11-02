أعراضُ لِمفومَة هودجكين
الأعراض*
السَّبب
الضعف والتعب بسبب النقص الشَّديد في خلايا الدَّم الحمر (فقر الدم)
العدوى والحمَّى، بسبب النقص الشَّديد في خلايا الدَّم البيضاء
النزف بسبب النقص الشَّديد في الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلة الصفيحات)
وقد تحدث آلام في العظام عند إصابتها بالمرض
تغزو خلايا اللِّمفومة نِقيَ العَظم.
نقص قوَّة العضلات
بحَّة في الصوت
يضغط تضخمُ العُقَد اللِّمفيَّة على الأعصاب في الحبل الشوكي أو أعصاب الحبال الصوتيَّة.
تُعيق خَلايا اللِّمفومة تدفُّقَ الصَّفراء من الكبد.
تورُّم السَّاقين والقدمين (وذمة لمفية)
تعيق خلايا اللِّمفومة تدفقَ السَّائل اللِّمفَي من الساقين.
السُّعال وضيق التنفُّس
تغزو خلايا اللِّمفومة الرئتين.
انخفاض القدرة على مكافحة العَدوى وزيادة القابليَّة للعدوى الفطريَّة والفيروسيَّة
تُسبب اللمفومة اضطرابُ وظيفة الجهاز المناعيّ.
* قد تحدث بعضُ هذه الأَعرَاض لأكثر من سببٍ واحد.