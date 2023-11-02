أعرَاض الثدي الشائعة
الأعراض
الأسباب
ملاحظات
التغيرات الهُرمونِيَّة المُرتبِطة بالطمث أو الحمل أو استخدَام الأدوية الهرمونيَّة
التغيرات الكيسيَّة الليفيَّة fibrocystic
الأثداء الكبيرة التي تُؤدِّي إلى تمطيط النُّسج الدَّاعِمة
سرطان الثدي في حالاتٍ نادرةٍ جدًا
ينجُم الألم الذي يحدُث في الثديين معًا عن تغيُّرات هُرمونِيَّة ترتبِطُ بفترات الطمث عادةً.
عَدوى الثدي، بما في ذلك الخراجات*
الكيسات
الأورام الغديَّة الليفية fibroadenomas
التغيرات الكيسيَّة الليفيَّة
القيلة اللبنيَّة galactocele (انسِدَاد قناة الحليب)
نسيج مُتندِّب يحدُث من بعد إصَابة
سرطان الثدي
كُتل الثَّدي شائعة نسبيًا، وهي غير سرطانية عادةً؛
ولأنه يصعُب التفريق بين الكتل السرطانية وغير السرطانية في أثناء الفَحص السَّريري، يقوم الأطباء باختباراتٍ عادةً.
بشكلٍ أكثر شُيُوعًا، الأورام غير السرطانية في قناة اللبن (الوَرم الحليميّ داخل القَنوات intraductal papilloma)
سرطان الثدي
عَدوى الثدي، بما في ذلك الخراجات*
التغيرات الكيسيَّة الليفيَّة
اضطرابات أخرى، مثل اضطرابات الغُدَّة النُّخامِيَّة أو الدِّماغ أو الغُدَّة الدرقيَّة)
أدوية مُعيَّنة (انظر الجدول حول بعض أسباب وسِمَات نجيج الحلمة)
يحدث نجيج حلمة الثَّدي بشكلٍ طبيعيٍّ في بعض الأحيَان، مثلًا في أثناء إنتاج الحليب من بعد الوِلادة.
تختلِف المفرزات غير الطبيعيَّة من ناحية المظهَر، وذلك استنادًا إلى السَّبب.
*عدوى الثدي نادرة جدًّا إلا في أثناء الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة.