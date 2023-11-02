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أضواء على الشيخوخة: قرحات الضغط

لا تُسبِّبُ الشيخوخة ذاتها قرحات الضغط،ولكنها تسبِّب تغيُّرات في النًُّسج تجعل قرحات الضغط أكثر ميلاً للحدوث،حيث تُصبِحُ طبقات الجلد الخارجيَّة رقيقةً مع تقدُّم الأشخاص في العُمر.تكون الدهون والعضلات أقلّ عند العديد من البالغين الأكبر سنًا، ممَّا يُساعِدُ على امتصاص الضغط،كما يقلّ عدد أوعية الدَّم، وتتمزَّق هذه الأوعية بسهولةٍ أكثر.ويكون شفاء جميع الجروح بما في ذلك قرحات الضغط أبطأ.

يمكن لعوامل خطر معينة أن تجعل قرحات الضغط أكثر ميلاً للحدوث عند البالغين الأكبر سنًا:

  • عدم القدرة على التحرك بشكل طبيعي بسبب اضطراب ما مثل السكتة

  • الاضطرار إلى البقاء في السرير لفترة طويلة، بسبب الجراحة مثلاً

  • الإفراط في النوم (تكون هذه الشريحة من الأشخاص أقلّ ميلاً لتغيير وضعية النوم أو الطلب من الآخرين إعادة التوضيع reposition)

  • فقدان الإحساس بسبب تلف الأعصاب (لا يشعر مثل هؤلاء الأشخاص بالانِزعَاج أو الألم، وهما إحساسان يدفعان بالشخص إلى تغيير وضعية نومه)

  • يُصبح هؤلاء الأشخاص أقل استجابة لما يحدث معهم وما يجري من حولهم، بما في ذلك الانزعاج والألم لديهم، وذلك بسبب اضطرابٍ ما مثل الخرف

  • ضعف قدراتهم على الشفاء من الجروح بسبب اضطراب ما مثل السكري أو داء الشرايين المُحيطية peripheral arterial disease أو القُصور الوريديّ venous insufficiency

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