أضواء على الشيخوخة: قرحات الضغط
لا تُسبِّبُ الشيخوخة ذاتها قرحات الضغط،ولكنها تسبِّب تغيُّرات في النًُّسج تجعل قرحات الضغط أكثر ميلاً للحدوث،حيث تُصبِحُ طبقات الجلد الخارجيَّة رقيقةً مع تقدُّم الأشخاص في العُمر.تكون الدهون والعضلات أقلّ عند العديد من البالغين الأكبر سنًا، ممَّا يُساعِدُ على امتصاص الضغط،كما يقلّ عدد أوعية الدَّم، وتتمزَّق هذه الأوعية بسهولةٍ أكثر.ويكون شفاء جميع الجروح بما في ذلك قرحات الضغط أبطأ.
يمكن لعوامل خطر معينة أن تجعل قرحات الضغط أكثر ميلاً للحدوث عند البالغين الأكبر سنًا: