أضواء على الشيخوخة: توازن المياه
التجفاف
يكون كبار السن عرضة بشكل خاص للإصابة بالتجفاف.وتشمل الأَسبَاب الأكثر شيوعًا للتجفاف عند كبار السن كلاً مما يلي:
بالإضافة إلى ذلك، فإن كبار السن يشعرون بالعطش ببطء أكثر، وتكون شدة العطش لديهم أقل من الأشخاص الأصغر سنًا، ولذلك فإن المسنّين، حتى الأصحاء منهم، قد لا يشربون كميات كافية من المياه لعدة أسباب، مثل السلس أو الخشية من حدوث السلس.
ومن جهة أخرى، فإن كبار السن تكون لديهم نسبة أعلى من الدهون في أجسامهم.وبما أن الأنسجة الدهنية تحتوي على كميات أقل من المياه بالمقارنة مع الأنسجة الخالية من الدهون، فإن المستوى الإجمالي للمياه في الجسم يميل إلى الانخفاض مع التقدم في السن.
فرط سوائل البدن
في حالات فرط الإماهة overhydration يحتوي الجسم على كميات زائدة من الماء.عند كبار السن تطرح الكلى المياه الزائدة بكفاءة أقل، مما يزيد من خطر إصابتهم بفرط الإماهة، وذلك بالمقارنة مع الشباب.قد يحدث تورم (وذمة) أو قد لا يحدث.