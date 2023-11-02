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أضواء على الشيخوخة: التغذية

النظام الغذائي هو كل ما يأكله الشخص، بغض النظر عن الهدف.لم يَجرِ تحديدُ النظام الغذائي الأفضل للأشخاص الأكبر سنًّا.ولكن، قد يستفيد الأشخاص من تغيير بعض جوانب نظامهم الغذائي مع تقدمهم في السن، وفقًا للطريقة التي يتغيّر بها الجسم مع التقدُّم بالعمر.ليس من الضروري إجراءُ تغييراتٍ على بعض المُغذِّيَّات مثل الكربوهيدرات والدهون.

  • السُّعرات الحراريَّة Calories: يميل الأشخاص مع تقدُّمهم بالعمر لأن يصبحوا أقلَّ نشاطًا، وبذلك فهم يستخدمون طاقةً أقل، مما يُسهِّلُ حدوث زيادة في أوزانهم.وإذا حاولوا تناولَ عددٍ أقل من السُّعرات الحرارية لتجنب زيادة الوزن، فإنهم قد لا يحصلون على جميع المُغذِّيات اللازمة، وخصوصًا الفيتامينات والمعادن.أمَّا إذا استمرَّ الأشخاصُ الأكبر سنًّا في نشاطهم الجسدي، فقد لا تتغير حاجتهم السابقة من السُّعرات الحرارية.

  • البروتينات Protein: يميل الأشخاص مع تقدُّمهم بالعمر إلى فقدان عضلاتهم،فإذا كان الأشخاصُ الأكبر سنًّا لا يتناولون كميةً كافيةً من البروتينات، فإنهم قد يفقدون المزيدَ من عضلاتهم.أمَّا بالنسبة للأشخاص الأكبر سنًّا الذين يعانون من مشاكل في تناول الطعام (بسبب صعوبة البلع أو اضطرابات سنيَّة مثلًا)، فيمكنهم تناول البروتينات من خلال الأطعمة السهلة المضغ من اللحوم مثل الأسماك ومشتقَّات الألبان والبيض وزبدة الفول السوداني والفاصولياء ومنتجات فول الصويا.

  • الألياف Fiber: قد يكون تناول كمية كافية من الألياف مفيدًا في معالجة بطء السبيل الهضمي الذي يحدث مع تقدُّم الأشخاص بالعمر.يجب أن يتناول الأشخاصُ الأكبر سنًّا من 8 - 12 حصَّة من الأطعمة الغنية بالألياف يوميًّا.يُعدُّ الطعام أفضل مصادر الألياف، ولكن قد توجد ضرورةٌ لاستعمال مُكمِّلات الألياف، مثل السيليُوم.

  • الفيتامينات والمعادن: قد يحتاج الأشخاص الأكبر سنًّا إلى تناول مكملات غذائية لفيتامينات ومعادن مُعيَّنة بالإضافة إلى الفيتامينات المتعددّة.ومن الأمثلة على ذلك، نجد الكالسيوم وفيتامين D وفيتامين B12.يَصعُبُ الحصول على كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين D من خلال النظام الغذائي.تُعدُّ هذه المُغذِّيات ضروريَّة للمحافظة على قوَّة العظام، التي تُعدُّ مهمّةً عند كبار السنِّ بشكلٍ خاص.لا يحدث امتصاصٌ لكمية كافيةٍ من فيتامين B12 عند الأشخاص الأكبر سنًّا، رغم اتِّباعهم نظامًا غذائيًّا جيِّدًا، وذلك لتراجع قدرة المعدة والأمعاء على أخذ فيتامين B12 من الطعام أو لانخفاض القدرة على امتصاصه.قد يكون امتصاص فيتامين B12 أفضلَ عند استعماله كمُكمِّل عند الأشخاص الأكبر سنًّا الذين يعانون من هذه المشكلة.

  • الماء Water : يزداد احتمال إصابة الأشخاص الأكبر سنًّا بالتجفاف مع تقدُّمهم بالعمر، وذلك لتراجع قدرتهم على الشعور بالعطش.ولذلك يجب أن يتنَّبه الأشخاص الأكبر سنًّا إلى ضرورة شرب كميات كافية من السوائل قبل أن يشعروا بالعطش.ولكن، لا يحتاج الأشخاص الأكبر سنًا لشرب كميات من الماء تزيد عن تلك التي يشربها الأشخاص الأصغر سنًا.

يكون الأشخاصُ الأكبر سنًّا أكثرَ عُرضةً للمعاناة من اضطراباتٍ أو استعمال أدويةٍ يمكنها تغيير الاحتياجات الغذائية للجسم أو قدرته على تلبية تلك الاحتياجات.يمكن للاضطرابات والأدوية أن تُنقِصَ الشهية أو أن تتداخل مع امتصاص المُغذِّيات.يجب أن يسألَ الأشخاصُ الأكبر سنًّا طبيبَهم عن تأثير الاضطرابات التي يعانون منها أو الأدوية التي يستعملونها في تغذيتهم بأي شكلٍ من الأشكال.

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