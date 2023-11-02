أضواء على الشيخوخة: التغذية
النظام الغذائي هو كل ما يأكله الشخص، بغض النظر عن الهدف.لم يَجرِ تحديدُ النظام الغذائي الأفضل للأشخاص الأكبر سنًّا.ولكن، قد يستفيد الأشخاص من تغيير بعض جوانب نظامهم الغذائي مع تقدمهم في السن، وفقًا للطريقة التي يتغيّر بها الجسم مع التقدُّم بالعمر.ليس من الضروري إجراءُ تغييراتٍ على بعض المُغذِّيَّات مثل الكربوهيدرات والدهون.
يكون الأشخاصُ الأكبر سنًّا أكثرَ عُرضةً للمعاناة من اضطراباتٍ أو استعمال أدويةٍ يمكنها تغيير الاحتياجات الغذائية للجسم أو قدرته على تلبية تلك الاحتياجات.يمكن للاضطرابات والأدوية أن تُنقِصَ الشهية أو أن تتداخل مع امتصاص المُغذِّيات.يجب أن يسألَ الأشخاصُ الأكبر سنًّا طبيبَهم عن تأثير الاضطرابات التي يعانون منها أو الأدوية التي يستعملونها في تغذيتهم بأي شكلٍ من الأشكال.