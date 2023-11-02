أضواء على الشيخوخة: التصلب الأبهري
يتراكم الكالسيوم أحيانًا على الصمام الأبهري، وتزداد ثخانة الصمام.إلا أن هذه الزيادة في السماكة لا تتداخل مع تدفق الدَّم من خلال الصمام.يُدعى هذا الاضطراب بالتصلب الأبهري.وتشير الإحصائيات إلى أن 1 من بين كل 4 أشخاص تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يعانون من هذا الاضطراب.
لا يُسبب التصلب الأبهري أية أعراض.قد يسبب نفخات قلبية ضعيفة (أصوات قلبية غير طبيعيةى) يمكن سماعها من قبل الطبيب بواسطة سماعة الطبيب.قد لا يشعر المصاب بالتصلب الأبهري بأي شعور مختلف، ولكنه يزيد من خطر إصابته بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الموت.وبالتالي، فإن تحديد وإزالة أو السيطرة على عوامل الخطر لتصلب الشرايين هي أمور مهمة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التصلب الأبهري.وتشمل عوامل الخطر هذه التدخين، وارتفاع ضغط الدم، ومستويات الكولستيرول غير الطبيعية، والشحوم الثلاثية، ومرض السكّري.