أضواء على الشيخوخة: الاكتئاب
يُصِيبُ الاكتئاب نَحو 1 من كل 6 أشخاص من البالغين الأكبر سنًا.ويُصيب البعض من البالغين الأكبر سنًا في مرحلة مُبكِّرة من حياتهم.بينما يُصاب فيه آخرون لأوَّل مرَّة في أثناء سنوات الشيخُوخة.
أسباب الاكتئاب عندَ البالغين الأكبر سنًا
قد تكون بعض أسباب الاكتئاب أكثر شُيُوعًا عندَ البالغين الأكبر سنًا.فعلى سبيل المثال، قد يكون البالغون الأكبر سنًا أكثر عرضةً إلى أحداث تُسبب الشدَّة الانفعاليَّة وتنطوي على فقدان شيءٍ ما، مثل وفاة شخص عزيز أو خسارة بيئة مألوفة، مثل الانتقال بعيداً عن جيرةٍ مألوفة.كما قد تُمارس مصادر أخرى للشدَّة دورًا أيضًا، مثل الدخل المُنخفِض أو المرض المزمن المُتفاقم أو الفقدان التدريجيّ للقدرة على الأداء من دُون مساعدة الآخرين أو العزلة الاجتماعيَّة.
تعد الاضطرابات التي يُمكن أن تُؤدِّي إلى الاكتئاب شائعة عند البالغين الأكبر سنًا.وتنطوي مثل هذه الاضطرابات على السرطان والنوبات القلبية وفشل القلب واضطرابات الغُدَّة الدرقية والسَّكتة والخرف وداء باركنسون.
الاكتئاب في مقابل الخرف
بالنسبة للبالغين الأكبر سنًا، يمكن أن يُؤدِّي الاكتئاب إلى أعراض تُشبه أعرَاض الخرَف، مثل التفكير البطيء، وضعف التركيز، والتخليط الذهنيّ، وصُعوبة التذكُّر، بشكل أكبر من الحزن الذي يميل الناس لربطه بالاكتئاب.ولكن يستطيع الأطباء التعرُّف إلى الفرق بين الاكتئاب والخرَف وذلك لأنَّه عندما تجري مُعالجة الاكتئاب، يستعيد أشخاص هذا الاضطراب وظائفهم الذهنية،بينما لا يحدُث هذا مع المصابين بالخرَف.كما أنَّ المصابين بالاكتئاب قد يشتكُون بمَرارة حول ضعف الذاكرة لديهم ومن النادر أن ينسون أحداثاً مهمَّة راهنةً أو قضايا شخصية،وفي المقابل، يُنكرُ المصابين بالخرَف غالبًا أنَّهم يُعانون من ضعف الذاكرة.
تشخيص الاكتئاب عندَ البالغين الأكبر سنًا
يصعُب تشخيص الاكتئاب عندَ البالغين الأكبر سنًا غالبًا وذلك لأسباب عديدة تنطوي على:
نظرًا إلى أنَّه قَد يكون من الصعب التعرُّف إلى الاكتئاب، يقوم العديد من الأطباء بسؤال البالغين الأكبر سنًا حول المزاج بشكلٍ روتينيّ.ينبغي أن يكُون أفراد الأسرة في حالة تأهب تجاه التغيُّرات الطفيفة في الشخصية، خُصوصًا قلَّة الحماس والعفويَّة وضعف حسّ الدعابة والبدء بالنسيان.
مُعالَجة الاكتئاب عندَ البالغين
مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) هي مضادَّات للاكتئاب يجري استخدامها في معظم الأحيان مع البالغين الأكبر سنًا الذين يُعانون من الاكتئاب وذلك لأنَّها أقل ميلًا لأن تُؤدِّي إلى تأثيراتٍ جانبيَّة.ويُعدُّ سيتالوبرام citalopram وإيسيتالوبرام escitalopram من الأدوية المُفيدة.