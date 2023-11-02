أضواء على الشيخوخة: إعادة التأهيل
هناك العديد من الأمراض الشائعة بين كبار السن والتي تستدعي إعادة التأهيل (مثل السكتات الدماغية، والنوبات القلبية، وكسور الورك، وبتر الأطراف).ولكن هناك بعض الحالات التي قد تجعل إعادة التأهيل عند كبار السن أكثر صعوبةً، مثل
ولكن بأية حال، فإن التقدم في العمر وحده ليس سببًا كافيًا لتأجيل أو رفض إعادة التأهيل.
قد يتعافى كبار السن ببطء أكبر.وبالتالي، فإن البرامج المصممة خصيصًا لكبار السن هي الأفضل.كثيرًا ما يكون لكبار السن أهداف مختلفة، ويحتاجون إلى أنواع مختلفة من الرعاية أكثر مما يحتاجه الشباب.عندما يلتحق كبار السن ببرامج إعادة تأهيل مصممة خصيصًا لهم، فسوف يقل احتمال مقارنة التقدم الذي يحرزونه مع التقدم الذي يحرزه الشباب.