أضواء على الشيخوخة: إصابات النًّسيج الرَّخو
يكون البالغون الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا أكثر ميلاً للإصابة في أربطة العضلات والاوتار، ويعود هذا جزئيًا إلى أنَّهم أكثر ميلًا إلى السقُوط.ويكُونون أكثر ميلًا للسقوط للأسباب التالية:
بالنسبة إلى كبار السن، غالبًا ما يكون التعافي أكثر تعقيدًا وأبطأ مما هو عليه لدى الشباب، وذلك لأنَّ
وحتى الإصابات البسيطة يمكن أن تُؤثر بشكل كبير في قدرة البالغين الأكبر سنًا على القيام بنشاطاتهم اليومية العادية، مثل الأكل وارتداء الملابس والاستحمام وحتى المشي، خصوصًا إذا كانوا يستخدمون المشَّاية قبل الإصابة.
التثبيت: يُعدُّ تثبيت الحركة مُشكلةً خاصَّة عند البالغين الأكبر سنًا.
حيث يكون التثبيت عند البالغين الأكبر سنًا أكثر ميلًا لأن يُسبب المشاكل الآتية:
تحدُث قرحات الضغط عندما تنقطع التروية الدموية عن منطقة من الجسم أو تضعف بشكلٍ كبيرٍ؛بالنسبة إلى البالغين الأكبر سنًا، قد تكون التروية الدموية ضعيفةً بالأصل.عندما يستقر وزن طرف مُصاب على الجبيرة، يزداد ضعف التروية الدموية وقد تتشكل قرحات الضغط،وإذا كانت هناك حاجة إلى الراحة في السرير، يمكن أن تحدث قرحات الضغط في المناطق التي يُلامس فيها الجلد السرير؛ينبغي تفحُّص هذه المناطق بعناية للتحري عن أية علامة لتشقق الجلد.
نظرًا إلى أن تثبيتَ الحركة يكون أكثر ميلاً للتسبب في مشاكل عند البالغين الأكبر سنًا، فإن مُعالَجة الإصابات العضلية الهيكلية تُركِّزُ على مساعدة البالغين الأكبر سنًا على العودة إلى ممارسة النشاطات اليومية في أسرع وقت ممكن.