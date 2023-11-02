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أضواء على الشيخوخة: إصابات النًّسيج الرَّخو

يكون البالغون الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا أكثر ميلاً للإصابة في أربطة العضلات والاوتار، ويعود هذا جزئيًا إلى أنَّهم أكثر ميلًا إلى السقُوط.ويكُونون أكثر ميلًا للسقوط للأسباب التالية:

  • تجعل بعض التغيرات الطبيعية المرتبطة بالعمر في التوازن والرؤية والإحساس (في القدمين بشكلٍ رئيسيّ)، وفي قوة العضلات، كبار السن أكثر ميلًا للسقوط وإصابة أنفسهم.

  • يشعر بعضُ كبار السنّ بالدوخة أو خفَّة الرأس عند الجلوس أو النهوض، وذلك لأن ضغط الدَّم ينخفض بشكلٍ مفرط،

  • يكون كبار السنّ أقل قدرة على حماية أنفسهم في أثناء السقوط.

  • كما يكون كبار السنّ أكثر ميلاً لأن تظهر لديهم تأثيرات جانبية للأدوية (مثل النعاس وفقدان التوازن والدوخة)، مما قد يجعل السقوط أكثر احتمالاً.

بالنسبة إلى كبار السن، غالبًا ما يكون التعافي أكثر تعقيدًا وأبطأ مما هو عليه لدى الشباب، وذلك لأنَّ

  • يكون الشفاء عند البالغين الأكبر سنًا أبطأ عادةً بالمُقارنة مع البالغين اليافعين.

  • ولأنَّ القوة الإجمالية تكون أقلّ عند كبار السنّ عادةً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرونة والتوازن بالمقارنة مع اليافعين؛ولذلك يكون التعويض عن هذه المشاكل التي تسببها الإصابة أصعب، وتكون العودة إلى النشاطات اليومية أكثر صعوبة.

  • عندما يكون كبار السن في حالة خمول أو جرى تثبيت حركتهم (عن طريق الجبائر)، يفقدون النسيج العضلي بسرعة أكثر من البالغين اليافعين، وبذلك يمكن أن يؤدي التثبيت إلى ضعف في العضلات.في بعض الأحيان، تصبح العضلات أقصر بشكل دائم، ويتشكل نسيج ندبيّ في النسج حول المَفصِل مثل الأربطة والأوتار،وتُؤدي هذه الحالة التي تُسمَّى تقفعات المفصل إلى الحدّ من حركة المفصل.

  • يكُون كبار السن أكثر ميلاً لأن تكون لديهم اضطرابات أخرى (مثل التهاب المَفاصِل أو ضعف الدورة الدموية)، مما يُمكن أن يُؤثِّر في الشفاء أو يُبطئ الالتئام؛

وحتى الإصابات البسيطة يمكن أن تُؤثر بشكل كبير في قدرة البالغين الأكبر سنًا على القيام بنشاطاتهم اليومية العادية، مثل الأكل وارتداء الملابس والاستحمام وحتى المشي، خصوصًا إذا كانوا يستخدمون المشَّاية قبل الإصابة.

التثبيت: يُعدُّ تثبيت الحركة مُشكلةً خاصَّة عند البالغين الأكبر سنًا.

حيث يكون التثبيت عند البالغين الأكبر سنًا أكثر ميلًا لأن يُسبب المشاكل الآتية:

تحدُث قرحات الضغط عندما تنقطع التروية الدموية عن منطقة من الجسم أو تضعف بشكلٍ كبيرٍ؛بالنسبة إلى البالغين الأكبر سنًا، قد تكون التروية الدموية ضعيفةً بالأصل.عندما يستقر وزن طرف مُصاب على الجبيرة، يزداد ضعف التروية الدموية وقد تتشكل قرحات الضغط،وإذا كانت هناك حاجة إلى الراحة في السرير، يمكن أن تحدث قرحات الضغط في المناطق التي يُلامس فيها الجلد السرير؛ينبغي تفحُّص هذه المناطق بعناية للتحري عن أية علامة لتشقق الجلد.

نظرًا إلى أن تثبيتَ الحركة يكون أكثر ميلاً للتسبب في مشاكل عند البالغين الأكبر سنًا، فإن مُعالَجة الإصابات العضلية الهيكلية تُركِّزُ على مساعدة البالغين الأكبر سنًا على العودة إلى ممارسة النشاطات اليومية في أسرع وقت ممكن.

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